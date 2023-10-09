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碳酸鋰價探今年新低 新能源車企獲利受惠

記者黃雅慧／綜合報導

受到供過於求影響，中國鋰價跌跌不休，碳酸鋰期貨價格在最近兩個月內跌到每噸14.5萬元（人民幣，下同，約2萬美元），來到今年新低，預估將有助於動力電池和下游的新能源車企獲利能力持續提高。

下游需求不振、市價高於成本，許多鋰鹽廠宣布減產，例如中國碳酸鋰巨頭志存鋰業宣布在9月29日至10月25日進行檢修，預計10月碳酸鋰減量3000噸左右；近期，四川、江西鋰鹽廠減產和停產檢修的情況開始增多。

8月以來碳酸鋰期貨價格一路崩跌，8月下跌18%，9月進一步下跌達19.7%；今年7月21日，碳酸鋰期貨上市首日的掛牌價為24.6萬元，換算起來，短短兩個多月內，鋰價跌去近10萬元，跌幅則高達39%。

現貨方面，3日生意社電池級碳酸鋰基準價為每噸17.5萬元，較9月初的每噸22.4萬元，單月跌幅超過20%。

證券時報報導，瑞達期貨研究員蔡躍輝表示，碳酸鋰現貨供應相對充足的現狀並未改變，隨著第二季開工率復甦，需求端的預期並沒有達到，造成現貨庫存積壓，致使碳酸鋰價格不斷下行。

蔡躍輝指出，短期基本面仍是供給偏多局面，且基本面對現貨價格的影響處於主導地位，因此判斷短期內期價仍會受到現貨價格走弱的影響，進行向下尋底的過程。

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