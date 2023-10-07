對台貿易壁壘調查 陸恐從ECFA切香腸

淡江大學兩岸研究中心主任張五岳強調，陸方相較於過往不一樣的是，在傳統文攻武嚇外，還多了貿易報復跟調查，這是以前從來都沒有的。圖為張五岳6日出席兩岸相關研討會畫面。(記者黃雅慧／攝影)

今年中國大陸商務部 在4月對台發起貿易壁壘調查，12日將迎來第一階段時間節點，學者認為，料陸方在第一階段會公布初步調查結果，但不會具體公布相關措施。舉措上有可能從《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）早收清單中挑選項目下手，以「切香腸」方式進行。

東華大學公共行政學系榮譽教授、前陸委會副主委高長評估陸方會公布階段性調查結果，但是否公布具體制裁措施將採保留。在具體措施上，他指出陸方不至於總體終止ECFA，但會從早收清單中挑選幾項，以「切香腸」方式進行。

在採取措施上，高長認為會從ECFA早收清單中挑選幾項，陸方可能選擇一些項目能讓台灣有傷害感，但對自己傷害最小才會去做，比如工具機、化纖、石化產品等，「但全面停止是不可能的。」他說。

淡江大學兩岸研究中心主任張五岳強調，陸方相較於過往不一樣的是，在傳統文攻武嚇外，還多了貿易報復跟調查，這是以前從來都沒有的。「這次2509項貿易調查，從理論上來講，兩岸針對這個問題欠缺良性互動，中國調查跟業者之間也少有具體合作事項，貿易調查可以想像到，從北京 角度一定會成立。」他說，選擇公布時間點是12日還是1月12日之間，會根據陸方進程採取適當時間。

如果北京方面採取必要作為跟反制將會如何作為？張五岳也認為比較有可能針對ECFA早收清單的539項清單中，一部份獲優惠關稅 項目予以終止。

張五岳強調，終止優惠關稅跟廢除ECFA是兩回事。ECFA本身涉及到貿易、投資、產業合作、終端解決甚至兩岸經貿委員會，所以北京不太可能終止或廢除ECFA，因為如果終止或廢除代表兩岸經濟、產業全面性脫鉤跟斷鏈。他認為，北京如針對ECFA早收清單部分重新加徵關稅，這影響比較小；但如果採取報復性或禁止進口措施，這影響比較大。

中華經濟研究院中國經濟研究所所長劉孟俊表示，評估12日大陸方面會做表態，但如果時間拉長至1月12日來看，陸方不會在選前一口氣把所有答案都揭露，一定會逐項公布，隨時保持熱度，「一直到大選投票前，動作不會太大，動作太大的話在台灣會被設定介入大選，過去經驗都不是很好，這方面操作會謹慎小心。」