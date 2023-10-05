菜鳥物流在香港IPO 摩根史坦利任整體協調人

菜鳥智慧物流網路有限公司4日在港交所公告，在2023年9月26日的公告的基礎上，進一步委任摩根史坦利 （大摩）亞洲有限公司為其上市IPO整體協調人。

菜鳥在9月26日的公告中指出，菜鳥智慧物流網路有限公司正式向港交所提交上市申請，聯席保薦人為花旗、中信證券、摩根大通 。菜鳥公司在10月4日進一步更新IPO資料，委任摩根史坦利亞洲有限公司為其整體協調人。

菜鳥此前提交的招股書顯示，該公司2023財年的總收入為人民幣778億元(約108億美元)，近3年的複合成長率達到21%，2023財年經調整EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）超過人民幣28億元。

菜鳥公司董事會由八名董事組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。其中，阿里巴巴蔡崇信為董事會主席，其他成員還包括戴珊、蔣凡、萬霖等阿里巴巴高管。

阿里巴巴上個月在港交所發布公告稱，公司擬通過以菜鳥股份於香港 聯交所主板獨立上市的方式分拆菜鳥。

公告稱，現建議，擬議分拆將以菜鳥股份全球發售的方式進行（包括香港地區公開發售及國際發售）。擬議分拆完成後，阿里巴巴將繼續持有菜鳥50%以上的股份，因此，菜鳥將仍為阿里巴巴的子公司。