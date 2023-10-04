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歐盟正式啟動調查中國電動車補貼 北京表達強烈不滿

編譯陳律安／綜合外電
歐盟正式啟動調查中國電動車補貼，圖為比亞迪電動車。 （美聯社）
歐盟正式啟動調查中國電動車補貼，圖為比亞迪電動車。 （美聯社）

歐盟正式對中國巨額補貼電動車啟動為期一年的調查，可能在未來九個月內祭出徵收反補貼稅等臨時措施。

根據歐盟4日的官方公報，歐盟執委會主席范德賴恩上個月宣布的這項調查，將聚焦於新型純電動車，以及北京當局提供的補貼。

儘管調查範圍較窄，但電動車是全球主要產業，近年來中國在這方面的出口大幅成長。 各產業都擔心北京可能會採取報復行動，但考慮到北京對太陽能面板等產業補貼的先例，歐盟希望現在就採取行動。

公報指出，歐盟執委會已收集足夠證據，證明車廠受益於中國政府的補貼。 報告說，這些補貼使得受補貼的進口產品在歐盟的市占率迅速增加，從而損害了歐盟的汽車工業。

北京當局的支持，包括直接轉移資金、政府未徵收的收入，以及政府以低於適當報酬的方式提供商品或服務，例如有證據顯示「國有銀行提供各種贈款、貸款、出口信貸和信貸額度，或國有銀行和其他金融機構以優惠條件承銷的債券」。

當局也提供所得稅減免，以及「免除股利稅、進出口退稅；增值稅減免和退稅；以及政府提供的商品（例如原物料、投入材料以及零件）。

調查將重點擺在可搭載9人或更少（包括駕駛）的新型純電動車。 該公報沒有點名具體車廠，但調查將針對所有向歐盟出口的車廠，包括特斯拉以及比亞迪、上汽和蔚來汽車公司等中國主要品牌。

中國商務部4日聲明說，這項調查完全基於假設，缺乏充分證據。 北京對此表示強烈不滿，稱此舉將嚴重擾亂全球汽車供應鏈，對中歐經濟關係產生負面影響。

歐盟 北京 電動車

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