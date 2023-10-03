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台積19日法說 法人聚焦六重點

記者蘇嘉維／綜合報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台積電2日公告，將於10月19日召開第3季法說會，法人聚焦公司高層釋出的最新半導體市況展望、本季財測、3奈米接單近況、先進封裝擴產進度、資本支出動態，以及AI市場最新狀況等六大重點。

法人認為，台積電身為全球晶圓代工龍頭，又是台股權值最重的個股，公司高層在法說會釋出的展望與動態，將是左右台股本季走勢，以及市場判斷半導體庫存調整狀況的關鍵風向球。

台積電將在法說會上公布上季財報。法人預期，台積電第3季合併營收以美元計價，可望季成長近一成，毛利率有機會優於公司財測預估的中位數52.5％，代表單季獲利將可望優於第2季。

台積電已公告7月及8月合併營收，合計共達3663.02億元台幣(約113.5億美元)。台積電財測預估，第3季合併營收可望達167億美元至175億美元，以1美元兌新台幣30.8元計算，單季新台幣合併營收可望達5143.6億元至5390億元。

法人聚焦台積電未來營運動向，原因不外乎台積電在晶圓代工領域已是龍頭霸主，先進製程技術更是領先對手，因此不論是台積電的資本支出、先進製程及先進封裝擴產動態，都動見觀瞻。

台積電上半年資本支出中，第1季為99.4億美元、第2季為81.7億美元，累計共達181.1億美元。根據法人先前推估，台積電今年全年資本支出可望達320億美元至360億美元，明年可能會再度下降。

也有法人認為，由於先進製程已經推進到2奈米，採用最新製程的客戶群開始減少，以目前已經量產的最先進製程3奈米來看，僅剩下蘋果領銜採用，其他如輝達、高通及聯發科等客戶明年才會跨入3奈米，因此台積電目前正將擴產焦點轉移至擴產成本較低的先進封裝，成為台積電資本支出下降的關鍵原因之一。

另外，台積電目前預估將在明年率先推出強化版3奈米製程，預期2025年跨入2奈米製程，並以全新環繞閘極（GAA）電晶體架構取代使用近十年的鰭式場效（FinFET）電晶體架構，代表將跨入全新世代。至於先進封裝明年產能可望至少翻倍成長。

台積電 台股 輝達

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