駁微軟砍單傳聞 廣達董座林百里：AI大單一直來

廣達董事長林百里。（記者曾學仁／攝影）

廣達董事長林百里27日表示，AI 算力需求快速成長，約每三個月增加一倍，速度比兩年翻一倍的半導體摩爾定律還快，「AI算力需求已正式超越摩爾定律」。他並駁斥先前「微軟 大砍AI訂單」的傳聞，強調廣達「一直都有很多大訂單進來」。

林百里27日出席電電公會主辦的「AI巨浪來襲-AI技術與應用展望論壇」，並以「與AI共舞」為題發表專講。他說，雖然AI巨浪聽起來很可怕，但大家仍要放輕鬆，其實與AI共舞，就像與美女共舞一樣，應該是件很開心的事情，且若不與其共舞，很難活出良好的生活品質。

談到AI算力需求，林百里說，ChatGPT問世以來，AI算力每三個月增加一倍，從GPT3一直到今年GPT4，算力需求不斷上升。這是一場AI的算力革命，這場革命也將加速超越摩爾定律。林百里指出，全球四大科技巨頭「MAMA」（Microsoft、Alphabet、Meta、Amazon）近日仍持續朝AI領域邁進，可見大方向仍然聚焦在AI發展，自己也看好這個趨勢。

他強調，自己談AI不是為了炒股票，AI技術是很重要的革命，截至目前已有許多事物被翻轉、啟動轉型。過去透過將250個GPU接在一起勉強把算力提升至所需，但現在靠AI就能完成一樣的算力目標；此外，過去大量購置GPU，雖可以賺更多的錢，但也讓成本高居不下，如今使用AI就可以達到目標，同時節省成本。

林百里指出，AI為未來重要的大趨勢，自己觀察到市場上掀起的第一波浪潮是AI、第二波則是GPT，而第二波比第一波大，隨著不同應用接連問世，大家應該多思考該怎麼發揮其效益。廣達在AI布局深厚，透過子公司雲達科技搶進輝達供應鏈 ，旗下採用H100系列的高階AI伺服器開始出貨，也是微軟、亞馬遜等雲端大咖主要AI伺服器代工廠，同時獲Google與Meta部分訂單。

先前市場傳出微軟大砍AI訂單，一度導致AI族群走勢受衝擊，林百里則駁斥相關傳聞。他說，新一代AI伺服器下半年逐步進入放量期，目前訂單的需求都很強，預期明年供應鏈狀況好轉後，將迎來更強勁成長。