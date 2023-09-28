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中國8月規模以上工業企業利潤 轉降為升

記者陳政錄／綜合報導
中國8月企業利潤數據由降轉升。（中新社資料照片）
中國8月企業利潤數據由降轉升。（中新社資料照片）

今年來中國經濟復甦不如預期，1至8月工業企業利潤延續兩位數降幅，但隨著一系列政策支持措施開始奏效，工業生產回升，8月企業利潤數據甚至由降轉升。

據中國國家統計局27日公布數據，今年1至8月全國規模以上工業企業實現利潤總額為人民幣4兆6558.2億元（約6369.72億美元），年減11.7%，降幅比1至7月收窄3.8個百分點。

其中，今年8月全國規模以上工業企業利潤較去年同期成長17.2%，實現由降轉增，官方指出，這是去年下半年以來首次由負轉正，官方解讀稱，隨著一系列推動宏觀經濟回升好轉政策效果不斷顯現，工業生產穩步回升，企業利潤恢復明顯加快。

根據官方定義，統計對象「規模以上工業企業」是指年主營業務收入為人民幣2000萬元及以上的工業法人單位。

數據資料顯示，今年1至8月份，國有控股企業實現利潤總額年減16.5%，股份制企業實現利潤總額年減12.1%，外商及港澳台商投資企業實現利潤總額年減11.1%，私營企業實現利潤總額年減4.6%。

單看8月份數據，全國規模以上工業企業利潤總額實現由降轉增，較去年8月增加17.2%。

中國國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據表示，由於經濟政策持續推出、見效，工業生產穩步回升，企業利潤恢復明顯加快，今年以來工業企業利潤降幅逐月收斂。

于衛寧指出，8月份全國規模以上工業企業利潤年增17.2%，這是自去年下半年以來，工業企業單月利潤首次實現正成長；工業品價格降幅連續兩個月明顯縮小，企業營收連續3個月下降後首次成長，帶動工業企業利潤由降轉增，好的態勢發展明顯。

于衛寧提到，今年1至8月份，在全國規模以上工業企業中，國有控股、外商及港澳台商投資企業利潤總額年減降幅較1至7月份分別收斂3.8、1.3個百分點，私營企業利潤總額降幅也收斂了6.1個百分點；大型、中型、小型企業利潤總額降幅分別收斂4.1、3.4、3.4個百分點。

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