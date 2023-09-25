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iPhone 15熱賣 鴻海印度廠徵人趕工

記者蕭君暉／綜合報導
iPhone 15系列新機熱銷。( Getty Images)
iPhone 15系列新機熱銷。( Getty Images)

iPhone 15系列新機熱銷，蘋果最大代工夥伴鴻海集團旗下iPhone組裝重鎮中國鄭州廠持續趕工出貨之餘，印度清奈廠目前3.5萬人不敷生產所需，啟動緊急徵才令加人趕工，並一路招聘，目標三年內擴編至20萬人，是目前的五倍以上規模。

iPhone 15系列新機上周五（22日）全球開賣，高階iPhone 15 Pro系列買氣超旺。業界分析，鴻海集團大舉擴增印度iPhone產能，以配合蘋果需求，將帶動印度組裝的iPhone比重快速提升。

金融時報引述印度官員談話指出，鴻海在印度的投資目前約80億美元，未來三年將成長五倍，主要是因應大客戶蘋果的需求，鴻海印度廠將扮演關鍵角色。

該名官員表示，雖然鴻海對外宣稱，該公司明年此時在印度的投資與人力將會倍增，事實上，未來三年，鴻海在印度的投資將增加五倍。同時，目前鴻海已經在印度為蘋果組裝iPhone，並僱用約3.5萬人，未來三年，僱用人數將暴增到20萬人。

印度電子與資訊科技部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）表示，印度政府全力承諾鴻海集團在印度擴張製造業版圖的計畫。鴻海是在2005年進入印度市場，並有九個園區，年營收規模約100億美元。

在iPhone 14之前，蘋果只有一小部分手機在印度組裝，出貨落後中國六到九個月。但這個差距在去年大幅縮減。3月底，蘋果iPhone有7%在印度生產。外資預估，到了2025年左右，印度製造的iPhone占比將達到25%。

外電報導稱，鴻海印度工廠已經開始生產iPhone 15標準版，只是目前該工廠的產能非常有限，依然需要通過進口滿足市場需求。 而鴻海印度工廠計畫今年第四季開始生產iPhone 15 Plus機型，預估最快要到10月下旬投放在當地市場。 在印度製造的產品上市之前，iPhone 15 Plus完全依賴進口。

市調機構Counterpoint表示，印度高階手機市場呈現爆炸性成長，與去年同期相比，今年第二季大增112%；同時，蘋果繼續以59%的市占率，保持其印度超高階手機市場（價格約549美元）龍頭地位，印度現已躋身蘋果前五大市場之一。

蘋果已將第二季和第三季在印度200多家高級經銷商店的銷售目標，提高近年增100%。蘋果執行長庫克在最新的財報電話會議上也表示，該公司打破了在全球第三大智慧手機市場印度的收入紀錄，並實現了兩位數的銷售額增長。可以看出，蘋果將加大在印度市場促銷iPhone 15系列的力道。

印度 iPhone 鴻海

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