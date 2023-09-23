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國際大廠攜手中國車企 攻電動車 擴大新能源領域布局

記者林宸誼／綜合報導
越來越多跨國車企選擇與中國電動車企合作，快速推進電動化進程，以此重塑市場地位。(新華社)
越來越多跨國車企選擇與中國電動車企合作，快速推進電動化進程，以此重塑市場地位。(新華社)

隨著中國新能源汽車高速發展，已有越來越多的跨國車企選擇與中國電動車企合作快速推進電動化進程，以此重塑市場地位。

東風本田日前發布全新新能源汽車品牌「靈悉」，旗下首款概念車也全球亮相。此外，現代汽車透露，正準備與中國合作夥伴北汽集團攜手推出電動車。先前還有福斯與小鵬、奧迪與上汽、長安福特與長安汽車等宣布合作。

財聯社報導，東風本田副總經理潘建新透露，首款車型的概念車「靈悉L」將於2024年上市。按照規劃，至2025年，東風本田電動化產品比例將超過50%，2030年累計推出10款以上純電動車型。

潘建新指出，東風本田將依託強電智混技術品牌、e：NS電動化品牌、靈悉新能源汽車品牌三大板塊，圍繞EV、HEV、PHEV新能源技術路線全域布局，構建起覆蓋各級細分市場的電動化產品陣營。

同樣，北京現代也在謀變，現代汽車集團9月12日在南韓總部透露，正準備與中國合作夥伴北汽集團攜手推出電動車，同時也會考慮與更多中國企業在電動車、軟體領域合作。至於合作對象，現代汽車集團表示持開放態度。

有知情人士透露，這家全球第三大汽車集團，正準備與中國合作夥伴北汽集團攜手推出電動品牌，強化在新能源汽車方面的合作，「雙方合作的電動車或面向人民幣10萬到25萬元的大眾化市場。」

業內人士指出，想要在中國市場完成「重生」，合資品牌只能押寶電動化與智慧化產品的導入。尤其在智慧電動化大潮背景下，中國自主品牌在新能源領域築起了技術壁壘，這讓曾經高高在上的外資品牌有了難以逾越的鴻溝，同時市場空間也被蠶食擠壓。

資料顯示，中國8月新能源車境內零售滲透率37.3%，較去年同期28.4%的滲透率提升9個百分點。其中，自主品牌中的新能源車滲透率60.2%；豪華車新能源車滲透率30.0%。業內普遍預測，今年境內新能源汽車銷量將達850萬輛。

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