國際大廠攜手中國車企 攻電動車 擴大新能源領域布局

越來越多跨國車企選擇與中國電動車企合作，快速推進電動化進程，以此重塑市場地位。(新華社)

隨著中國新能源汽車高速發展，已有越來越多的跨國車企選擇與中國電動車 企合作快速推進電動化進程，以此重塑市場地位。

東風本田 日前發布全新新能源汽車品牌「靈悉」，旗下首款概念車 也全球亮相。此外，現代汽車透露，正準備與中國合作夥伴北汽集團攜手推出電動車。先前還有福斯與小鵬、奧迪與上汽、長安福特與長安汽車等宣布合作。

財聯社報導，東風本田副總經理潘建新透露，首款車型的概念車「靈悉L」將於2024年上市。按照規劃，至2025年，東風本田電動化產品比例將超過50%，2030年累計推出10款以上純電動車型。

潘建新指出，東風本田將依託強電智混技術品牌、e：NS電動化品牌、靈悉新能源汽車品牌三大板塊，圍繞EV、HEV、PHEV新能源技術路線全域布局，構建起覆蓋各級細分市場的電動化產品陣營。

同樣，北京現代也在謀變，現代汽車集團9月12日在南韓總部透露，正準備與中國合作夥伴北汽集團攜手推出電動車，同時也會考慮與更多中國企業在電動車、軟體領域合作。至於合作對象，現代汽車集團表示持開放態度。

有知情人士透露，這家全球第三大汽車集團，正準備與中國合作夥伴北汽集團攜手推出電動品牌，強化在新能源汽車方面的合作，「雙方合作的電動車或面向人民幣10萬到25萬元的大眾化市場。」

業內人士指出，想要在中國市場完成「重生」，合資品牌只能押寶電動化與智慧化產品的導入。尤其在智慧電動化大潮背景下，中國自主品牌在新能源領域築起了技術壁壘，這讓曾經高高在上的外資品牌有了難以逾越的鴻溝，同時市場空間也被蠶食擠壓。

資料顯示，中國8月新能源車境內零售滲透率37.3%，較去年同期28.4%的滲透率提升9個百分點。其中，自主品牌中的新能源車滲透率60.2%；豪華車新能源車滲透率30.0%。業內普遍預測，今年境內新能源汽車銷量將達850萬輛。