我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

英特爾攜手台積 研發新晶片開啟製造新時代

財經新聞組／綜合報導
英特爾（圖）宣布與台積電攜手，打造全球首款符合小晶片（Chiplet）「互連產業聯盟（UCIe）」標準的多晶片封裝晶片。（路透資料照片）
英特爾（圖）宣布與台積電攜手，打造全球首款符合小晶片（Chiplet）「互連產業聯盟（UCIe）」標準的多晶片封裝晶片。（路透資料照片）

英特爾21日於創新日活動宣布，與台積電攜手，打造全球首款符合小晶片（Chiplet）「互連產業聯盟（UCIe）」標準的多晶片封裝晶片，當中包含英特爾與台積電各自生產的IC，開啟全球「晶片製造的新時代」。

英特爾宣布與台積電（圖）攜手，打造全球首款符合小晶片（Chiplet）「互連產業...
英特爾宣布與台積電（圖）攜手，打造全球首款符合小晶片（Chiplet）「互連產業聯盟（UCIe）」標準的多晶片封裝晶片。（路透資料照片）

業界分析，小晶片架構設計有助降低IC設計與系統客戶成本，由於整合不同製程的晶片，並透過先進封裝技術實現差異化堆疊，實現更多元晶片應用，已成為半導體業界新顯學，吸引大咖爭相投入。

隨著英特爾與台積電完成首款符合UCIe標準的多晶片封裝晶片，意味摩爾定律獲得延續成為可能，讓AI、高速運算等應用更能蓬勃發展，開創半導體新動能。

英特爾、台積電、三星等指標廠2022年3月號召超微（AMD）、高通、安謀（Arm）、日月光、Meta等涵蓋晶圓製造、IC設計、封裝測試、雲端、網路服務業的產業大咖籌組UCIe，目標建立晶片到晶片（die-to-die）的互連標準，並促進開放式小晶片生態系，短短一年半時間，聯盟成員已逾120家。

英特爾與台積電更領頭，強強聯手開發出符合相關規範的晶片，開啟全球「晶片製造的新時代」。

根據英特爾的定義，UCle標準是界定封裝內小晶片之間互連的開放性規範，允許來自各家廠商的小晶片可以共同運作，相關設計預期可因應各式AI工作負載的擴張需求。UCle標準最先是發布1.0版規範，今年8月進一步發布1.1版規範，增加對於車輛相關應用的支援等。

英特爾此次攜手台積電，打造的全球首顆符合UCIe標準的多晶片封裝晶片，由以Intel 3製程製造的英特爾UCle IP晶片，以及由台積電N3E製程節點所製造的Synopsys UCIe IP晶片組成，並採用英特爾EMIB先進封裝技術。

英特爾強調，這款測試晶片展現出台積電、Synopsys和英特爾晶圓代工服務對UCle建構公開標準化晶片生態系的支持。

業界人士分析，在先進製程逐漸微縮的同時，在單一封裝內，基於模組化架構，納入不同製程、用途各異的小晶片，被視為是節省晶片成本並繼續延伸摩爾定律的方法之一。因此，不同廠商生產的小晶片，如何能夠有效互連運行，就成為後續晶片發展的重要課題。

英特爾執行長基辛格預測，下一波摩爾定律將伴隨多晶片封裝而起，如果開放標準可以更進一步增進IP整合，時程可望再縮短。

晶片 台積電 AI

上一則

高通不只中國裁員 台灣也將組織調整 傳將裁200人

下一則

高利率還要多久？Fed:至少3年

延伸閱讀

勞工生產力不足、要求調薪… 全美製造業陷入「死胡同」

勞工生產力不足、要求調薪… 全美製造業陷入「死胡同」
英特爾：資料中心延後復甦

英特爾：資料中心延後復甦
基辛格：AI將驅動半導體產業未來十年產值增15倍

基辛格：AI將驅動半導體產業未來十年產值增15倍
台積電將投資安謀 上限1億美元

台積電將投資安謀 上限1億美元

熱門新聞

陸媒報導，龍華富士康招聘派遣工中介表示，主要做華為等手機產品的部門，鐘點工時薪已超過製作蘋果手機的部門。鴻海鄭州廠。（彭博資訊）

蘋果與華為正面對決 富士康這數據洩露贏家

2023-09-13 12:54
蘋果12日在新品發布會上發表iPhone 15系列，但當天蘋果股價收盤卻下跌1.7%。 歐新社

日經：市場為何對iPhone 15發表如此冷淡 原因在此

2023-09-13 14:03
歐洲尋找能取代俄羅斯天然氣的來源，阿爾及利亞、亞塞拜然等國成為意想不到的新贏家。（美聯社）

WSJ：歐洲尋找取代俄天然氣的來源 意想不到的贏家出現

2023-09-19 04:59
美國長債自高點跌逾40%。（路透）

疫情期間發行這美長債跌破一半面值 投資人抱得很辛酸

2023-09-18 22:42
避險基金天王達里歐認為，目前應持有現金。路透

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

2023-09-16 15:21
上海的華為門市展出高階智慧手機Mate 60 Pro。（路透）

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

2023-09-20 05:40

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...