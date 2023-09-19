中國造車新勢力 近380萬輛、逾千億人民幣產能閒置

今年以來，中國車市競爭愈發劇烈，包括威馬、奇點及愛馳等造車新勢力相繼陷入倒閉或經營危機，這使得近380萬輛汽車產能閒置，市場對其的巨額投資 也只能「打水漂」。

第一財經報導，目前已宣告破產 或陷入經營危機的造車新勢力共有15家。而從其年產能、投融資 等情況統計，顯示包括威馬、天際、奇點、愛馳等15家車企規劃的整車總年產能超過1000萬輛，產能總規劃投資超過人民幣6000億元（約824.4億美元）。

報導提及，預估上述車企已落地的年產能高達近380萬輛，且已公開的累計融資金額則超過人民幣1000億元（約137.4億美元）。而上述車企中的34個產能規劃建設項目中，位於江蘇省的生產基地有八個，涉及規劃年產能193萬輛。而位於浙江省的有五個，涉及規劃年產能118萬輛。位於江西省的有三個，涉及規劃年產能80萬輛。廣東省牽涉恒大汽車和寶能汽車兩大項目，涉及規劃總產能170萬輛。

以江西省為例，該省於2015至2017年6月間密集引進的18項新能源汽車投資計畫中，有七項在宣布簽約後並未有任何開工消息，而在已開工的11個項目中，逾半數未按期完工。

江蘇省汽車整車產能自2016至2020年逐年下降，利用率分別為78%、56%、52%、39%、33%，與中國產業平均水準差距持續擴大，偏離產能利用合理區間。