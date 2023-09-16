IMF總裁促中國轉換經濟增長模式 專注提振消費

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃。 （路透）

國際貨幣 基金（IMF）總裁喬治艾娃呼籲中國將經濟增長模式轉向專注提振國內消費，不再依賴靠債務驅動的基礎設施投資 和房地產 。

路透社今天報導，喬治艾娃（Kristalina Georgieva）接受專訪時表示，國際貨幣基金將在即將出爐的諮詢文件向中國政府轉達IMF對中國經濟政策的審查資訊，包括希望中國提振疲弱的國內消費、正視房地產領域陷入困境和地方政府債務情況，以及其他拖累中國和全球經濟增長的問題。

她指出，國際貨幣基金將強烈敦促北京改變其增長模式，不再依賴債務驅動的基礎設施投資和房地產，「我們奉勸中國改變政策，將經濟增長模式向促進國內消費轉移，因為在目前的環境，透過傳統模式向基礎設施建設投入更多資金，已無法取得成效」。

喬治艾娃表示，隨著歐美企業將供應鏈轉出中國，中國的老齡化人口和生產力的下降也都「抑制」經濟增長率；此外，中國房地產領域的問題也促使消費者收緊支出。

喬治艾娃預期，在沒有結構性改革的情況下，中國中期經濟增長將低於4%。

國際貨幣基金7月曾預估中國今年經濟增長為5%，明年則為4.5%，並警告若房地產增長萎縮，經濟增長可能低於預期。

喬治艾娃並表示，與其解救受困的房地產開發商，中國應出資確保消費者所購之屋可如期交付，以提振消費者對房地產領域的信心。