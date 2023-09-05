現場直擊／華為Mate 60 Pro供不應求 店員：要等1個月

華為Mate 60 Pro 3日晚間全面開啟銷售，華為多地門就出現搶購熱潮，但目前門店均只剩展示機，有意購買者只能先付訂金預購。（記者林宸誼／攝影）

華為 最新機型Mate 60 Pro上市後在中國民眾瘋搶，在開賣後的第三天，記者實際前往上海華為上海門店探訪，店員表示目前門市只有展示機，有意購買的消費者必須先繳人民幣1,000元（136.9美元）訂金，然後「要等1個月才能拿貨」。

華為Mate 60系列全面開售的第三天，因為已無現貨供應，位在上海美羅城裡的華為門店已經不見排隊人潮。店員表示，現在要購買Mate 60系列限1人1機，預訂時交付人民幣1,000元訂金，訂金在提貨前都可全額退款。

「已付訂金預定的人數已經有200多人了，大約要1個月後才能拿貨。」這名店員表示，屆時會透過簡訊通知提貨，提貨時也需要本人攜帶小票和身分證，並且必須在現場拆箱驗機，防止後續出現「倒買倒賣」行為。

上海一名台籍金融從業人員張小姐也付了訂金，準備1個月後拿貨。但她表示，「華為從Mate 40開始就供貨不穩，加上每次新機一上市就被『秒空』，很難不給人有飢餓行銷的操作。」

天風國際分析師郭明錤在社交媒體上表示，Mate 60 Pro自8月29日開賣後需求強勁，下半年出貨計畫已提升約20%至550萬至600萬支。按此市場趨勢，Mate 60 Pro在發售12個月後的累積出貨量，預期至少將達到1,200萬支。

郭明錤指出，排除潛在非商業風險後、受惠於Mate 60 Pro的市場需求及影響力，華為手機今年出貨量將年增65%至3,800萬支，展望明年出貨量至少達到6,000萬支。