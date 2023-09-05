我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走線專題／走線客申請政庇 面試需等5、6年

南加華人打造5000呎生態屋 不吹冷氣也涼

現場直擊／華為Mate 60 Pro供不應求 店員：要等1個月

特派記者林宸誼／上海即時報導
華為Mate 60 Pro 3日晚間全面開啟銷售，華為多地門就出現搶購熱潮，但目前門店均只剩展示機，有意購買者只能先付訂金預購。（記者林宸誼／攝影）
華為Mate 60 Pro 3日晚間全面開啟銷售，華為多地門就出現搶購熱潮，但目前門店均只剩展示機，有意購買者只能先付訂金預購。（記者林宸誼／攝影）

華為最新機型Mate 60 Pro上市後在中國民眾瘋搶，在開賣後的第三天，記者實際前往上海華為上海門店探訪，店員表示目前門市只有展示機，有意購買的消費者必須先繳人民幣1,000元（136.9美元）訂金，然後「要等1個月才能拿貨」。

華為Mate 60系列全面開售的第三天，因為已無現貨供應，位在上海美羅城裡的華為門店已經不見排隊人潮。店員表示，現在要購買Mate 60系列限1人1機，預訂時交付人民幣1,000元訂金，訂金在提貨前都可全額退款。

「已付訂金預定的人數已經有200多人了，大約要1個月後才能拿貨。」這名店員表示，屆時會透過簡訊通知提貨，提貨時也需要本人攜帶小票和身分證，並且必須在現場拆箱驗機，防止後續出現「倒買倒賣」行為。

上海一名台籍金融從業人員張小姐也付了訂金，準備1個月後拿貨。但她表示，「華為從Mate 40開始就供貨不穩，加上每次新機一上市就被『秒空』，很難不給人有飢餓行銷的操作。」

天風國際分析師郭明錤在社交媒體上表示，Mate 60 Pro自8月29日開賣後需求強勁，下半年出貨計畫已提升約20%至550萬至600萬支。按此市場趨勢，Mate 60 Pro在發售12個月後的累積出貨量，預期至少將達到1,200萬支。

郭明錤指出，排除潛在非商業風險後、受惠於Mate 60 Pro的市場需求及影響力，華為手機今年出貨量將年增65%至3,800萬支，展望明年出貨量至少達到6,000萬支。

3日晚間，華為Mate 60 Pro全面開啟銷售，華為多地門市就出現搶購熱潮，不但客流量明顯倍增，排隊取機的民眾絡繹不絕，而在華為商城、淘寶、京東等線上平台的各顏色Mate 60 Pro也在短短1分鐘內賣光。

華為Mate 60 Pro「賣爆了」，現在預定要等1個月才能拿到，但仍有消費者到...
華為Mate 60 Pro「賣爆了」，現在預定要等1個月才能拿到，但仍有消費者到華為門市親自體驗Mate 60 Pro的展示機。（記者林宸誼／攝影）

華為

上一則

路透：中擬籌400億美元提振晶片業 推大基金三期

延伸閱讀

華為新機上市掀起概念股跟漲狂熱 5日似戛然而止

華為新機上市掀起概念股跟漲狂熱 5日似戛然而止
愛國情懷？ 花粉瘋搶華為新手機 網友：遙遙領先、氣死美帝

愛國情懷？ 花粉瘋搶華為新手機 網友：遙遙領先、氣死美帝
任正非：華為儲備人才 不儲備美元

任正非：華為儲備人才 不儲備美元
突破美國圍堵 路透：華為與中芯國際「打臉美國」

突破美國圍堵 路透：華為與中芯國際「打臉美國」

熱門新聞

華為宣布預售新手機Mate 60 Pro，已引發美國暗自關切：美方針對華為所設的各種制裁是否未能阻止中國關鍵技術升級。圖為華為在上海的一家店，8月31日外牆螢幕主打Mate 60新手機。（歐新社）

美關切華為新機：坐實「制裁華為加速中國技術升級」？

2023-09-03 01:54
Mate 60 Pro幾乎一上架即銷售一空，可見產量相當有限。（歐新社）

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

2023-09-04 09:12
愈早開始儲蓄，對存退休金愈有幫助。（美聯社）

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

2023-09-02 07:35
上海一家華為門市8月31日已正式展出Mate 60 Pro新機。（歐新社）

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

2023-09-03 05:29
華為新手機Mate60 Pro採用的手機晶片引發外界關注。（網路照片）

華為捅破天手機晶片會是7奈米及5G的雙突破？

2023-09-03 10:51
未婚伴侶共同買房有些重點要記住。（Business Wire）

首購族買房 未婚伴侶占18% 其中蹊蹺要留心

2023-09-03 23:01

超人氣

更多 >
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公
中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬

中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬
12星座最適合當間諜排行榜：天蠍絕不失敗、這星座「天生雙面的料」

12星座最適合當間諜排行榜：天蠍絕不失敗、這星座「天生雙面的料」