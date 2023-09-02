中國A股IPO申報 連續2個月掛零

7、8月歷來是A股首次公開發行（IPO）申報傳統淡季，但7月出現多年未見的零申報情況，一度讓市場揣測IPO節奏的變化。而中國證監會在8月27日發布「統籌一二級市場平衡，優化IPO、再融資 監管安排」的消息，最終印證階段性收緊IPO節奏的變化。

中國基金報報導，從A股IPO申報來看，剛剛過去的8月滬深交易所繼續出現零申報的情況，而北交所也只受理了兩家公司，也就是雲星宇和華興股份。

實際上，8月從核發IPO批文、企業首次公開發行和企業首發上市數量來看，也分別比7月再減少4家、10家、4家，降幅均在10%以上，其中企業首次公開發行數量降幅為31%。

因招股書財務數據時效的要求，擬上市公司往往卡在6月末、12月末兩個時間點提交招股書。每年6月末、12月末會有大批公司IPO申請獲得受理，過了這個時間點，申報企業數量會大幅減少，迎來一兩個月的「淡季」。

今年也不例外，在6月下旬滬深京交易所均集中受理了一批IPO申報。以深交所為例，6月26日至28日三日累計新獲受理企業就達到63家。而整個6月，滬深京交易所共受理了254家公司的IPO申請。

進入7月，IPO申報則一下變得平靜，僅有一家公司金苑種業IPO申請獲得北交所受理，滬深交易所均無新受理IPO。6月末過後雖是淡季，但整月零申報的情況近幾年均沒有出現過，也讓市場揣測起IPO節奏變化。