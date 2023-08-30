我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭

圖輯／全員戒備…「百年最強」颶風伊達利亞 明天襲佛州

中國大基金二期 大筆投資一波波

記者林宸誼／綜合報導

在中國今年半導體類股持續處於周期底部時，國家積體電路產業投資基金二期股份有限公司（大基金二期）出手頗為活躍，幾項大手筆投資成為多家上市公司的戰略投資人。

不僅如此，大基金二期也出現在多家擬IPO公司的股東名單中。

證券時報報導，士蘭微28日公告，公司擬與關聯人大基金二期、非關聯人海創發展基金以貨幣方式共同出資人民幣12億元（約1.64億美元），認繳關聯參股公司廈門士蘭明鎵化合物半導體有限公司本次新增註冊資本人民幣11.9億元（約1.63億美元），士蘭微將取得士蘭明鎵控股權，而大基金二期將持有14.1%股份。

值得一提的是，這並非士蘭微與大基金首次合作，此前還有一項是汽車半導體封裝項目（一期）投資總額為人民幣30億元（約4.1億美元），實施主體為士蘭微控股子公司士蘭半導體，上述半導體封裝專案也有大基金的影子。

今年晶片半導體類股在證券市場表現一般，雖然有上半年人工智慧熱潮的提振，但萬得半導體指數下挫依舊超過14%，個股跌超20%比比皆是，但大基金二期卻出手活躍。

華潤微15日晚間披露公告，公司子公司潤鵬半導體擬增資擴股並引入大基金二期等外部投資者，本次交易完成後，潤鵬半導體註冊資本將由人民幣24億元增加至人民幣150億元（約20.5億美元）。

晶瑞電材3月底發布公告，參股子公司湖北晶瑞擬透過增資擴股方式引入戰略投資者，其中大基金二期以現金方式向湖北晶瑞增資人民幣1.6億元（約2196萬美元）。

投資 證券 晶片

上一則

銀行業 被要求持有長期債券

下一則

日本25年通縮 終點在望

延伸閱讀

男神李現爆秘戀 美豔網紅被起底「帶球逼走正宮」

男神李現爆秘戀 美豔網紅被起底「帶球逼走正宮」
6天賺9千…重慶的哥載客到上海 打卡東方明珠

6天賺9千…重慶的哥載客到上海 打卡東方明珠
為7000元人民幣參與試藥 武漢男慘陽痿、妻子想離婚

為7000元人民幣參與試藥 武漢男慘陽痿、妻子想離婚
電詐盛行…他們生長於資訊爆炸時代卻最容易受騙

電詐盛行…他們生長於資訊爆炸時代卻最容易受騙

熱門新聞

聯準會（Fed）主席鮑爾。圖／路透

別管鮑爾怎麼說 Fed升息可能已大功告成

2023-08-26 14:22
SK海力士深耕高頻寬記憶體（HBM）技術十年，近來在AI領域開花結果。（歐新社）

輝達的AI晶片少不了與它合作 這公司今年來已大漲近60%

2023-08-27 21:10
因輝達業績強於預期而引發的科技股漲勢十分短命，美股大幅下跌。路透

輝達旋風太過短命 道指大跌373點

2023-08-24 17:00
貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，中國主導稀土市場，將讓美國的供應鏈脆弱不堪。（路透）

貿易代表戴琪：中國主宰稀土市場 讓美供應鏈脆弱

2023-08-27 07:28
巴菲特看空市場，投資人陷入不安。 （美聯社）

股神巴菲特、大賣空本尊皆看空市場 投資人揣揣不安

2023-08-28 08:28
「女股神」方舟投資創辦人伍德。(路透)

女股神為何拋售Nvidia？伍德：AI最大商機在軟體非硬體

2023-08-25 12:37

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養
50多歲的美國人 401（k）有多少錢？

50多歲的美國人 401（k）有多少錢？
入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物