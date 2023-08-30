中國大基金二期 大筆投資一波波

在中國今年半導體類股持續處於周期底部時，國家積體電路產業投資 基金二期股份有限公司（大基金二期）出手頗為活躍，幾項大手筆投資成為多家上市公司的戰略投資人。

不僅如此，大基金二期也出現在多家擬IPO公司的股東名單中。

證券 時報報導，士蘭微28日公告，公司擬與關聯人大基金二期、非關聯人海創發展基金以貨幣方式共同出資人民幣12億元（約1.64億美元），認繳關聯參股公司廈門士蘭明鎵化合物半導體有限公司本次新增註冊資本人民幣11.9億元（約1.63億美元），士蘭微將取得士蘭明鎵控股權，而大基金二期將持有14.1%股份。

值得一提的是，這並非士蘭微與大基金首次合作，此前還有一項是汽車半導體封裝項目（一期）投資總額為人民幣30億元（約4.1億美元），實施主體為士蘭微控股子公司士蘭半導體，上述半導體封裝專案也有大基金的影子。

今年晶片 半導體類股在證券市場表現一般，雖然有上半年人工智慧熱潮的提振，但萬得半導體指數下挫依舊超過14%，個股跌超20%比比皆是，但大基金二期卻出手活躍。

華潤微15日晚間披露公告，公司子公司潤鵬半導體擬增資擴股並引入大基金二期等外部投資者，本次交易完成後，潤鵬半導體註冊資本將由人民幣24億元增加至人民幣150億元（約20.5億美元）。

晶瑞電材3月底發布公告，參股子公司湖北晶瑞擬透過增資擴股方式引入戰略投資者，其中大基金二期以現金方式向湖北晶瑞增資人民幣1.6億元（約2196萬美元）。