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汽車價格戰拖累 蔚來Q2虧損擴大

記者謝守真／綜合報導

中國造車新勢力蔚來汽車第2季財報表現不佳，該公司第2季營收人民幣87.7億元（約12億美元），不及市場預期的92.54億元，較去年同期102.9億元（約14.1億美元）年減14.8%，虧損人民幣60.5億元（約8.3億美元），較去年虧損擴大119.6%。

受到汽車價格戰影響，蔚來第2季財報顯示，蔚來第2季虧損高達人民幣60.5億元，虧損擴大119.6%。

蔚來董事長李斌說，蔚來汽車第2季度交付汽車2萬3520輛，尤其7月交付2萬462輛，使蔚來汽車躋身中國高端電動汽車（人民幣30萬元以上）第一名」。

李斌在此前財報會上表示，今年第1季、第2季，新產品發布影響了公司的運營現金流。此後將會推遲部分固定資產投資、部分研發專案，在出口方面，也會聚焦在歐洲已經進入的國家。據其預估，隨著第3季銷量回升，現金流會改善。

綜合陸媒報導，蔚來第2季交付量雖突破2萬輛，但年減6.1%，較前季減少24.2%。其中，在高端智慧電動SUV為1.04萬輛，而高端智慧電動轎車則為1.3萬輛。截至7月31日，蔚來累計交付量已達到3.6輛。

報導稱，蔚來預計，第3季營收將達人民幣189億至195.2億元（約25.9億美元至26.7億美元），年增最多將達50.1%。並預估交付量達5.5萬至5.7萬輛，年增74%至80%。

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