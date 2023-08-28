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央行限縮土建融成數 台建商發債籌資難 金流吃緊

記者朱漢崙／台北報導
繼中央銀行限縮建商的土建融成數之後，銀行近來也對建商發行公司債的保證業務縮手，恐增加建商的籌資難度，對其財務壓力雪上加霜。（記者林俊良／攝影）
繼中央銀行限縮建商的土建融成數之後，銀行近來也對建商發行公司債的保證業務縮手，恐增加建商的籌資難度，對其財務壓力雪上加霜。（記者林俊良／攝影）

繼台灣中央銀行祭出選擇性信用管制限縮建商的土建融（購地、營建貸款）成數之後，台灣建商資金調度恐面臨進一步緊縮。業界人士透露，近來多家大型公民營銀行不約而同縮手建商發行公司債的「保證」業務，很多上市櫃建商發公司債籌資發不成，導致金流吃緊，對建商的財務壓力雪上加霜。

三、四年前，央行尚未啟動房市信用管制措施且尚未升息之前，建商在融資市場很吃得開，尤其是當時的聯貸市場，許多建商為了壓低借款成本，甚至會向銀行團指名「至少要有一半的部位必須讓票券商以發行商業本票、銀行作保證的方式來參與」。

當時銀行對於建商的保證業務也趨之若鶩，如今市場環境急劇轉變，愈來愈多銀行對於保證業務打退堂鼓。

金融圈人士指出，通常想發公司債的以上市櫃建商居多，畢竟這些上市櫃建設集團發行的公司債，投資人比較有意願購買，但現在就連這些公司想發行公司債，許多大型銀行也不願意承接其公司債的保證業務。

銀行主管說，建商若要發行公司債，有銀行保證的利率大約可在1.5%、1.6%，若無銀行保證，就得靠信評認證，但利率相對較高，所以建商的融資成本勢將有增無減，加上房子不好賣，財務壓力會更大。

多家銀行主管私下表示，的確有在限縮建商的保證額度，但各家銀行的說法略有不同，主要可歸納為三個原因。第一，銀行法第七十二條之二規定的「天花板」快到頂了，使銀行在承作建商保證業務更加小心；第二，央行升息之後，建商現在承作土建融業務所適用的利率都已超過3%，保證業務手續費率才1%，相較於銀行的資金成本反而「倒賠」；第三，建商的財務風險隨著房市下行愈來愈大，銀行必須評估承作保證業務的風險。

其中，儘管銀行法第七十二條之二的「銀行的不動產放款占總存款比重不得超過30%」，並未明文把對建商的商業本票保證額度納入計算範圍中，但由於兩年前金管會已要求銀行必須同步控管對建商發行公司債、商業本票的保證額度，因此銀行在實務上也從嚴要求，以免當金管會進行金檢時，質疑其承作過多的建商保證業務。

金管會在上周公布的7月底全體國銀關於銀行法第七十二條之二比率，其中一家國銀的比率為28%至29%，比率介於27%至28%的國銀則有11家，均值則為26.32%。國銀主管指出，除了銀行法第七十二條之二的規定，銀行自身也有內控機制，會參考同業的平均水準，以及不動產放款部位占總放款比重的平均值，否則也會被主管機關關切是否有風險集中度過高的問題，其中建商保證業務的承作額度，在評估風險集中度時也必須同步考慮。

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