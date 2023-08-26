台機械業擬搶搭中國電動車順風車

台灣機械工業公會理事長魏燦文25日表示，台灣的新能源汽車產業已經喪失了契機，只有在供應鏈的方面，機械業能夠參與。「今年聚焦在新能源車的產業融合發展。希望在大陸新能源汽車發展同時，台灣的製造業能夠搭上順風車，帶領台灣一些行業，配合新能源的產業能夠一起跟大陸合作，一起打拼。」

台灣機械工業公會和中國機械工會，從2004年開始進行互訪交流，今年邁入第21年，在此前三年皆受新冠疫情 的影響而改為線上會議。

不過今年台灣機械公會旗下的144家廠商，即將前往德國的漢諾威，參加9月18日舉辦的歐洲工具機展，因此今年兩岸機械工業交流會參加仍然是採用線上舉行。

魏燦文在兩岸智慧裝備製造中原論壇暨兩岸機械工業交流會透過視訊指出，今年4月参加北京 工具機展，對大陸新能源汽車蓬勃發展和充電樁裝置越來越普及印象深刻。

對於全球機械的展望，台灣機械工業公會祕書長許文通認為，雖然美國升息的政策短期不變，俄烏戰爭尚無停止跡象，但綠色轉型需求如電動車 、綠色能源應用的蓬勃發展，加上全球疫情的和緩與交流正常化，預估都將協助全球經濟緩步上揚。

許文通進一步表示，兩岸的機械交流近兩年都聚焦在新能源汽車產業領域上，也是未來進軍國際市場的商機，尤其節能商品以及發展節能的製造技術，已經是機械產業未來發展的重要方向。

兩岸企業家峰會智慧製造及裝備產業合作推進小組台方召集人徐爵提到，台灣的機械業和電子業也踏入新能源車革命的行業，台灣可以生產電池系統製造的設備，以及驅動系統的製造設備和機器人，而台灣的系統廠商已經共同投入機台設備的研發，正期待能夠創造出新的商機。

除了台灣機械工業公會以外，分論壇還由工研院機械所智慧車輛技術組的組長黃立恭、協易機械公司副總經理許進鴻、瀧澤科技公司研發長林振詠，分別以新能源車關鍵技術發展與機會、助力新能源汽車發展的伺服沖鍛裝備、瀧澤綠色智慧機械助攻電動車產業，發表演講。