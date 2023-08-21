戴爾釋AI大單台鏈進補 緯創、光寶最大贏家

戴爾強攻AI伺服器，緯創(見圖)、光寶為兩大贏家。（本報資料照片）

品牌伺服器龍頭戴爾（Dell）強攻AI 伺服器，大量掃貨輝達 （NVIDIA）最高階的H100晶片之餘，也赴台大撒代工與零組件訂單，今年訂單總金額估即高達千億元台幣（約31億美元），明年可望再翻倍至2000億元台幣以上，緯創、光寶為兩大贏家，分別拿下最關鍵的組裝與電源訂單；散熱廠奇鋐、機殼廠勤誠也入列供應鏈 ，同步沾光。

相關廠商均不評論接單動態。據悉，此次戴爾釋出的AI伺服器訂單金額驚人，以代工（包含整機、主板、GPU基板等）與電源訂單爭奪最激烈，最終代工領域由緯創擊退眾多勁敵，拿下訂單；電源方面，龍頭台達電與二哥光寶均積極卡位，光寶以二哥之姿奪下大單，引發業界高度討論。

輝達23日公布上季財報與展望前夕，戴爾先為台廠帶來AI伺服器大單，為台灣AI族群吞下定心丸。業界分析，過往緯創、光寶不一定是伺服器指標廠最大宗下單對象，此次戴爾大舉下單，透露在AI伺服器時代，代工與電源等關鍵領域出現新局，緯創、光寶迎來出頭天。

根據供應鏈釋出的戴爾最新AI伺服器物料清單（BOM表）與備貨計畫，戴爾今年AI伺服器備貨量上看2萬台，明年會再拉高，備貨機種主要以搭載輝達最高階的H100晶片為主，也有少部分搭配A100晶片。以H100機種一台要價30萬美元、A100也要高達逾10萬美元計算，2萬台的備貨量看似不大，總金額仍高達新台幣上千億元台幣，相關代工與零組件商機爆發。

戴爾今年5月已宣布會與輝達合作促進戴爾伺服器上的生成式AI。供應鏈透露，戴爾今年將建立1.5萬至2萬台AI伺服器備貨量，明年備貨量再揚升為2萬至2.5萬台，明年訂單金額有望提升至2000億元台幣以上。

在物料清單中，緯創是戴爾AI伺服器代工訂單最大贏家，包括整機、主板、GPU基板等通吃。據悉，緯創握有輝達現有的H100伺服器訂單，並將供應新一代B100基板訂單，旗下位於新竹的湖口高毛利AI伺服器基板、系統組裝廠也將在今年第三季季底完成擴產。展望全年，緯創看好今年整體的AI伺服器業務將逐季成長。

光寶總經理邱森彬強調，光寶三年前已提前布局AI電源相關技術，今年上半年小量出貨，看好下半年AI電源將較上半年翻倍增長，今年高階伺服器電源占雲端相關營收5%至8%，明年隨GPU技術成熟，可達10%至15%。