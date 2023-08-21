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抖音搶進跨境電商 槓上天貓、京東

記者林宸誼／綜合報導
抖音APP日前低調上線一家名為「抖音進口超市」的新店。這是抖音電商旗下的一家以自營類型為主的跨境進口電商業務。（路透資料照片）
抖音APP日前低調上線一家名為「抖音進口超市」的新店。這是抖音電商旗下的一家以自營類型為主的跨境進口電商業務。（路透資料照片）

抖音APP日前低調上線一家名為「抖音進口超市」的新店。這是抖音電商旗下的一家以自營類型為主的跨境進口電商業務。

實際上，這已經是抖音電商開啟的第八項自營業務，在此之前抖音已在站內開設美妝自營電商業務「美力心選」、酒水自營電商業務「抖音電商酒類旗艦店」、周邊文創電商「抖音文創」、農產品電商業務「源頭優選」、快時尚服裝電商業務「飛雲織上」、主打低價的「超便宜小店」，以及在今年1月28日悄悄上線的「抖音超市」。

如果按時間先後排列可以看出，抖音電商的擴張思路是從「吃喝」等剛性需求開始，逐步擴張到其他細分電商領域。

而最新抖音進口超市的上線，代表抖音以官方的身分親自「下場」做跨境進口電商，彌補了抖音在自營跨境電商的空白。

數據顯示，2022年中國跨境進口零售電商的市場規模約為3000億元人民幣（約412億美元）。但在這一市場中，天貓國際和京東國際的市占分別為39.6%和20.1%，二者合計市占接近60%。

從整個行業角度來看，目前中國跨境進口電商競爭格局趨於穩定，抖音此時入局，可暫時忽略中小型競爭者，只需直面天貓國際和京東國際兩大對手即可。不過供應鏈能力仍是制約抖音電商的一大短板。

電商 抖音 供應鏈

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