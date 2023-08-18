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中植系暴雷釀信心危機 眾人憂信託業違約擴大

編譯陳苓／綜合外電
規模超過1兆人民幣的中植企業集團（中植系）暴雷，專家認為這是信心危機，擔心事態會擴及其他信託業者。（取材自鳳凰網）
規模超過1兆人民幣的中植企業集團（中植系）暴雷，專家認為這是信心危機，擔心事態會擴及其他信託業者。（取材自鳳凰網）

規模超過人民幣1兆元的中植企業集團（中植系）暴雷，是中國金融脆弱性的最新跡象。中植系暫停支付款項給數千名客戶後，遭受嚴格審查。專家認為這是信心危機，擔心事態會擴及其他信託業者。

彭博資訊報導，中植系問題引發民眾抗議，也導致中國資產價格重摔，人民幣貶至近16年低點。眾人益發擔心規模2.9兆美元的信託業會繼續暴雷，中國人行本周宣布變相降息，也無法提振信心。BK資產管理的執行董事Kathy Lien說：「這個問題只會惡化」，北京當局能做的有限，這是「信心危機」。

上海證交所的三份文件11日指稱，中植旗下的中融信託未能如期償付高收益投資產品，敲響風暴警鐘。中融是中國前十大信託公司，集結富裕散戶和企業的存款，以投資股票和債券等資產，並放款給無法向傳統銀行借款的業者。據彭博經濟研究，儘管信託業者為影子機構，規模卻接近中國貸款總額的10%。

根據數據提供商Use Trust，中融今年有270項產品到期，總值人民幣395億元。中融之類的信託業者為了吸引現金，提供的1年期利率達6%~8%，利率比商業銀行的同類產品高出一倍。陸股慘跌、房市不振之際，這些按季配息的產品，吸引了人民幣上兆元資金。

彭博指出，在中融問題曝光前，該公司已請KPMG審查資產負債表，想重整債務並出售資產，以付款給投資人。目前還不清楚中融有多少產品違約，也不知道資產能否因應債務缺口。

信託業出包不是新鮮事，但中融規模之大加深憂慮。7月31日為止，今年共有106項信託產品違約，總值人民幣440億元，其中74%與房產投資有關。去年倒債總額也有數十億美元。

惠譽CreditSights分析師說，倒債會繼續傷害投資人和市場情緒，任何大型信託公司或財富管理商的無序倒台，都可能會考驗近期的金融穩定性。

策緯諮詢公司（Trivium China）分析師麥馬漢表示，儘管中融問題不大可能影響大型商業銀行，但倘若富裕投資人開始撤資，困境可能會擴及其他資產管理商。一旦投資人失去信心，業者會突然難以募到新資金，違約蔓延的可能性將不斷提高。

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