鴻海印度砸4億美元 生產AirPods 明年12月量產

印度媒體報導指出，蘋果和鴻海集團簽署最新合作協議，鴻海集團投資4億美元，在印度第四大城海得拉巴建立Air Pods生產線。（路透）

鴻海 集團印度 製造再下一城，繼要在當地生產iPhone之後，印度媒體報導，蘋果和鴻海集團簽署最新合作協議，鴻海集團投資4億美元，在印度第四大城海得拉巴建立AirPods生產線。

AirPods將是繼iPhone之後，鴻海集團第二個在印度生產的蘋果硬體產品。法人解讀，印度人口紅利龐大，但當地官方對進口消費性產品課徵高關稅，鴻海集團擴大印度製造能量，有助搶食龐大的印度內需商機。

據了解，蘋果決定在印度生產AirPods，委由鴻海旗下鴻騰精密製造，初期規劃2024年12月量產，印度製造的AirPods最快2025年上市。目前陸企立訊精密是AirPods的主要組裝廠。

印度泰倫加納邦（Telangana）資訊科技（IT）部長拉奧（K.T. Rama Rao）之前已透露，鴻海將在該邦的海得拉巴投資，第一階段將創造2.5萬個直接工作機會。

外資認為，鴻騰精密將取代另一家陸企歌爾聲學，成為AirPods生產商，包括目標定價在99美元平價版的AirPods、以及新款耳罩式耳機AirPods Max等，都會由鴻騰精密製造，預計在2025年大量出貨。

法人看好，AirPods組裝和鴻海的電動車 事業與MIH聯盟，將成為鴻騰精密未來幾年的兩大成長動力。鴻騰今年1月初宣布併購德國車用元件設計製造廠PRETTL SWH集團，水平擴充電動車關鍵零組件實力，該公司表示，持續改善產品組合提高毛利率水平，提出「3+3」策略發展電動車、聲學及5G人工智慧物聯網（AIoT）領域。

另外，鴻騰精密在4月時公告以4億美元，注資新加坡全資子公司Foxconn Interconnect Technology Singapore Pte. Ltd.，呼應近期電子製造業多元化全球製造基地的趨勢。

鴻騰表示，海外擴張主要優先考慮核心客戶的需求，以及發展3+3策略「電動車、聲學以及5G AIoT」，其中1.5億美元用於印度子公司，5,000萬美元用於越南子公司，另有2億美元為了年初宣布的德國車用線束廠併購案做準備，鴻騰多元化全球布局決心相當明確。

近年鴻騰發展3+3策略成效顯著，2022年有22%營收來自3+3策略，有信心在2023年達成30%營收比重的承諾。