我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

恒大汽車獲救命錢 NWTN集團投資5億美元

記者林茂仁／綜合報導

恒大汽車救命錢來了，恒大汽車14日晚間公告，獲得由阿拉伯聯合大公國國家主權基金持股的上市公司NWTN集團首筆5億美元戰略投資，收購恒大汽車27.5%股權，另有人民幣6億元（約8291萬美元）的過渡資金將自公告後五個工作日開始陸續到帳，將有助於恒大汽車正常生產。

隨後，中國恒大發布公告稱：在恒大汽車持股比例將降至約46.86%，事項完成後恒大汽車將不再為非全資附屬公司。

根據公告，恒大汽車擬將所有戰投資金全部用於恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產和恒馳6、7的陸續量產。據悉，NWTN集團還將協助恒大汽車開拓海外市場，每年向中東市場出口3萬～5萬輛恒馳汽車。

NWTN總部位於杜拜，是一家注重生態並專注於高端綠色出行解決方案的跨國科技公司。NWTN作為阿聯酋第一個獲得新能源汽車生產牌照的廠商，不僅憑藉可持續電動汽車解決方案在交通領域有所建樹，還投資了綠氫技術，希望通過解決能源儲存問題實現綠色出行的可持續發展。目前，該集團已在美國那斯達克上市，是阿聯酋第一家在美國上市的新能源汽車企業。

恒大汽車7月底才公布最近兩年的財報，數據顯示，2022年虧損人民幣276.64億元（約38.2億美元），2021年虧損人民幣563.44億元（約77.8億美元）。等於兩年來恒大汽車虧損高達人民幣840億元（約116億美元）。

財報還顯示，截至2022年年底，該公司累計虧損及股東虧損分別為人民幣989.06億元（約136.6憶美元）及人民幣686.51億元（約94.8億美元）。2022年年底的現金及現金等價物為人民幣2.2億元（約3040萬美元）。也就是資不抵債。

截至2022年12月31日止，該公司未能清償的到期債務累計約人民幣116.26億元（約16億美元）；此外，截至2022年12月31日止，逾期商票累計約人民幣185.12億元（約25.5億美元）。

恒大 投資 那斯達克

上一則

日圓下探145 近十月低點

下一則

美企搶AI人才 祭出高薪

延伸閱讀

Nvidia晶片 沙烏地、阿聯酋也搶買 想當AI領導者

Nvidia晶片 沙烏地、阿聯酋也搶買 想當AI領導者
恒大汽車獲5億美元救命錢

恒大汽車獲5億美元救命錢
中國新能源車 再掀降價潮 傳統業者也加入戰局

中國新能源車 再掀降價潮 傳統業者也加入戰局
中購車補助範圍擴大 專家籲納入燃料車

中購車補助範圍擴大 專家籲納入燃料車

熱門新聞

台積電至美國設廠卻面臨缺工問題。 聯合報系資料照片

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

2023-08-08 16:15
華為最新發布的作業系統─鴻蒙4.0。（取自華為官網）

華為鴻蒙4.0的下一仗怎麼打？

2023-08-13 11:44
圖為遠洋集團在西安的建案。（圖取自遠洋集團網頁sinooceangroup.com）

中國國有房企也爆雷 遠洋集團違約今起停牌

2023-08-14 10:53
自稱是「股神」巴菲特弟子的價值投資人斯皮爾近來透露，他並未持有輝達股票，也不打算投資這家繪圖晶片大廠，原因是估值太高。圖為股神巴菲特。 （美聯社）

自稱「巴菲特弟子」的這位操盤手 勸投資人遠離Nvidia 原因曝光

2023-08-14 08:10
台積電為加快在亞利桑納州建造晶片廠，正從台灣加派有經驗技工前來支援。（路透）

台積電亞利桑納州廠遭工會請願 要求擋台灣人力

2023-08-14 07:32
昔日的債券天王、品浩（Pimco）創辦人葛洛斯（Bill Gross）表示，看多股市和債市的人都錯了，因為這兩個市場都被高估了。路透

直言股債市場都高估了 葛洛斯：這個資產擁有最佳價值

2023-08-12 14:15

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現
罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多