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中國新一輪汽車價格戰開打 涵蓋逾20款車型 最多調降1300美元

記者林宸誼／綜合報導
進入8月以來，中國多家車企透過降價、新車優惠、終端讓利等不同形式再加入價格戰大軍，涵蓋車型超過20款。圖為今年初海南國際汽車展覽會。（中新社資料照片）
進入8月以來，中國多家車企透過降價、新車優惠、終端讓利等不同形式再加入價格戰大軍，涵蓋車型超過20款。圖為今年初海南國際汽車展覽會。（中新社資料照片）

2023年上半年中國汽車行業在洗牌中加速「內卷（過度競爭）」後，進入8月以來，多家車企透過降價、新車優惠、終端讓利等不同形式再加入價格戰大軍，涵蓋車型超過20款，最多降價人民幣9500元（約1300美元）。

證券日報報導，儘管中國車企取得前六個月累計銷量1323.9萬輛，年增9.8%，但上半年的銷量目標達成率普遍偏低，使得企業下半年早早啟動衝量工作。

中國汽車流通協會發布，境內經銷商庫存指數在經歷連續三個月下降後，7月經銷商庫存預警指數再次反彈至57.8%，同時在成交價格持續走低背景下，已有32.7%的經銷商調高了下半年的銷量目標，代表境內汽車市場銷售壓力加深，新一輪「價格戰」將重新開啟。

進入8月，上汽大眾打響了降價的「第一槍」，宣布8月1日至8月31日期間，上汽大眾旗下九款SUV車型降價。其中，途昂和途昂X綜合優惠最高就達到人民幣6萬元（約8348美元），途觀L插電混動最高綜合優惠人民幣5.5萬元（約7652美元）。

就在同一天，造車新勢力中的零跑汽車，宣布旗下C系列部分車型降價，包含兩款C11車型以及三款C01車型，其中C01車型最高降幅達到人民幣2萬元（約2782美元）。

奇瑞新能源旗下小螞蟻、無界Pro、QQ冰淇淋三款車型，均可享受不同現金優惠，最高達到人民幣1萬元（約1391美元）。

與此同時，上汽MG名爵也對MG5天蠍座、第三代MG6PRO、MGONE三款熱銷車型開啟限時優惠，單車最高優惠人民幣2.6萬元（約3617美元）。

壓力之下，長城汽車旗下歐拉品牌，最高可享受人民幣3萬元（約4174美元）現金優惠，涉及車型包括歐拉閃電貓、歐拉好貓、歐拉好貓GT木蘭版和歐拉芭蕾貓。

哪吒汽車方面，自2023年8月5日起最高降價人民幣4.9萬元（約6817美元），同時再享人民幣8000元（約1113美元）金融貼息或置換補貼。

21世紀經濟報導，蔚來汽車再推出「以價換量」，其中ET5現車8月降價人民幣2.4萬元（約3339美元），並持續到8月底。

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