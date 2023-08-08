中國動力電池過剩 電芯廠憂年底倒閉

新能源車電池目前出現產能過剩情況，造成電芯價格一路下滑，年底恐掀電芯廠倒閉潮。（新華社）

今年以來，中國新能源汽車銷量年增速低於市場預期，但動力電池供給充足，已形成供過於求局面。現在減產、雙休、沒訂單已是電池廠常態。此外，動力電池電芯價格一路下滑，來到歷史冰點，甚至有業者悲觀認為年底預計有一批電芯廠倒閉。

第一財經報導，今年上半年中國動力電池巨頭寧德時代總產能為254GWh（百萬度），而產量僅為154GWh，產能利用率跌至60.5%，閒置產能達100GWh，創下寧德時代有紀錄以來新低。此前騰訊新聞報導，其子公司江蘇時代員工甚至表示廠裡「做四休三，且不讓加班」。

真鋰研究創始人墨柯表示，中國自去年開始，無論是車還是電池都在過量生產，導致行業內積累很多庫存，動力電池去年多生產的數量約為200GWh。

中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，中國今年上半年動力電池累計產量為293.6GWh，和累計銷量256.5G Wh之間缺口達37.1GWh，和實際裝車量152.1GWh間缺口高達141.5GWh，即使剔除出口56.7GWh的影響，仍然多出近85GWh。顯示產能過剩。

另外，在碳酸鋰價格下跌趨勢下，電芯價格直落對行業造成衝擊。第一財經報導，有業內人士指出，目前有企業電芯報價最低來到了每瓦時人民幣0.45元。如果企業沒有自己掌握鋰資源，這個價格基本是賠本賺，估計會有批電芯廠撐不住而關門。

上海有色鈷鋰事業部分析師馮棣生表示，目前主流廠家磷酸鐵鋰電芯含稅價最低大約為每瓦時人民幣0.55元，不含稅確實跌破了每瓦時人民幣0.5元。