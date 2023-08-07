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蘋果AI釋單 伺服器需求大增 鴻海成大贏家

記者陳昱翔／綜合報導
鴻海奪蘋果AI伺服器大單 資料來源：採訪整理
鴻海奪蘋果AI伺服器大單 資料來源：採訪整理

蘋果積極揮軍AI應用，近期正擴大相關投資與研發，對AI伺服器以及數據中心需求同步大增，傳出鴻海集團獨攬蘋果AI伺服器大單，由越南廠區出貨，成為台灣第一家搭上蘋果AI商機的指標廠。

鴻海向來不評論單一客戶與訂單動態。消息人士透露，鴻海不僅是蘋果iPhone最大組裝廠，也是蘋果數據中心伺服器供應商，蘋果衝刺AI應用，同步需要更多AI伺服器支援，鴻海在AI伺服器市場獨占鰲頭，又與蘋果合作多年，自然成為蘋果首選夥伴。

消息人士指出，蘋果一聲令下，鴻海集團透過旗下工業富聯（FII）位於越南的生產基地，獨家出貨AI伺服器給蘋果。

市調機構統計，鴻海目前在全球伺服器市占率約43%，不但是製造一哥，也是全球雲端服務（CSP）龍頭亞馬遜最大供應商，除已供應ChatGPT與輝達的AI伺服器，主力客戶Google也快速搶進生成式AI，而近期蘋果也積極布局生成式AI，均有利於鴻海伺服器業務訂單激增。

蘋果執行長庫克日前首度證實蘋果多年來都在研究生成式AI在內的各項AI技術，並強調目前正投入更多開發資源。蘋果上季研發支出成長到226.1億美元，外界推測應有不少研發支出用於AI。

另外，外電指出蘋果正悄悄打造「Ajax」大型語音模型，很可能在不久後推出生成式聊天機器人「SiriGPT」，因蘋果在全球擁有眾多用戶，具有足夠數據，足以威脅Google、微軟等對手。

業界表示，蘋果擁有全球各地iPhone、iPad、Mac等使用者反饋的龐大數據，加上其App Store生態系也相當成熟，因此發展AI應用會比其他人更具優勢，只要加速建置AI伺服器與數據中心，就有機會彎道超車。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，看好CSP或AI伺服器成長性，鴻海去年伺服器營收達1.1兆元（台幣，下同，約347億美元），作為伺服器製造龍頭，當然受惠相關需求。業界估算，鴻海AI伺服器相關訂單激增數百億元，成為這波AI浪潮大贏家，穩坐全球AI伺服器龍頭寶座。

此外，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）強攻AI，並都訂下2024年高速成長目標，兩大廠不約而同找上台積電、鴻海合作，尋求上游晶圓代工與下游組裝能量支援，為台積電與鴻海帶來豐沛訂單。

據了解，超微執行長蘇姿丰日前赴台，即密會台積電及鴻海高層，洽談深度合作。

鴻海集團傳獨攬蘋果AI伺服器大單。（路透）
鴻海集團傳獨攬蘋果AI伺服器大單。（路透）

AI 鴻海 台積電

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