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中國7月新能源車交付 理想稱冠 蔚來2萬輛緊追

記者林宸誼／綜合報導

中國新能源汽車7月交付成績單出爐，新勢力車企創下月交付量的新高。其中理想汽車以3萬輛以上的月交付量排名第一；蔚來成為第二家月銷量達到2萬輛的車企。和大眾（台灣稱「福斯」）「聯姻」的小鵬汽車，在今年首次重新達到月交付過萬的水平。

繼小鵬之後，大眾旗下捷達品牌正與零跑汽車談合作。集微網報導，據知情人士透露，此次合作方式不同於大眾與小鵬的技術合作，大眾或將「買斷」零跑的某一代技術平台用於捷達。目前一汽大眾方面已下發內部文件，若合作達成，捷達將主攻經濟型電動車市場。

第一財經報導，理想汽車繼續保持強勢的銷量表現，7月累計交付量為3萬4134輛，年增227.5%。其中，理想L7在上市五個月時間內，總交付量突破5萬輛；理想L8和理想L9的交付量從今年3月的1.2萬輛提升到7月的2萬輛。

蔚來持續反彈，7月交付量排名新勢力車企第二。得益於2萬462輛的交付量，蔚來創下月交付新高，並成為理想汽車之後，第二家實現月交付達2萬輛的新勢力車企。其中，全新ES6月度交付量破萬輛，是新勢力車企中少有的單車月銷破萬輛的產品。

剛和大眾「聯姻」的小鵬汽車，7月交付量實現了今年以來的新高。7月小鵬汽車共交付新車1萬1008輛，在今年首次重新達到月交付過萬的水準。其中G6成為P7之後，小鵬汽車又一款銷量支柱性產品。

小鵬表示，從7月中旬至7月底，小鵬G6已在全中國110座城市啟動規模交付，當月累計交付超過3900輛。

零跑汽車同樣保持回暖的態勢，7月交付量為1萬4335輛，年增19%。今年前二月，零跑汽車銷量較為低迷，二個月合計銷量不足5000輛；3月1日率先全系下調價格後，零跑汽車被譽為新的「價格屠夫」，銷量開始回暖。8月1日再次發布降價信息，C11和C01兩款車型的部分型號價格下調最高2萬人民幣（約2780美元）。

電動車

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