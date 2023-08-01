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中國挺新能源車下鄉 減免購置稅 激勵比亞迪等造車勢力

記者賴錦宏、李孟珊、邱馨儀／綜合報導
中國國家發改委公布「關於恢復和擴大消費的措施」，涉及六大方面20條措施，當中以新能源車相關政策最受矚目，業界看好將激勵比亞迪等當地造車勢力量能大增，供應鏈大進補。（新華社）
中國國家發改委公布「關於恢復和擴大消費的措施」，涉及六大方面20條措施，當中以新能源車相關政策最受矚目，業界看好將激勵比亞迪等當地造車勢力量能大增，供應鏈大進補。（新華社）

中國國家發改委7月31日公布「關於恢復和擴大消費的措施」，涉及六大方面20條措施，當中以新能源車相關政策最受矚目，明訂各地區不得新增汽車限購措施、支持新能源車下鄉、延續和強化新能源車車輛購置稅減免等政策。

業界預期，相關政策透露中國官方力挺新能源車的決心，將激勵比亞迪等當地造車勢力量能大增，並擴大車用零組件拉貨動能，台廠當中，台半、強茂、德微等二極體廠、端子廠胡連，以及精確、麗清等業者都是比亞迪等中國主要車廠重要協力夥伴，都將受惠。

據了解，中國官方設定的今年經濟成長目標為5%左右，據中國國家統計局數據，第1季成長率為4.5%、第2季6.3%，低於外界預估，上半年整體約為5.5%。為提振內需，官方提出實施恢復和擴大消費20條措施，包括落實帶薪休假制度、穩定汽車、住房等大宗消費，各地舉辦美食節、豐富文旅消費等。

其中，以汽車相關政策與台廠關連最大，官方明訂各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區，因地制宜，強化汽車限購措施；另外，落實構建高品質充電基礎設施體系、支持新能源車下鄉、延續和強化新能源車車輛購置稅減免。

根據中國新能源車企公布的最新數據，龍頭比亞迪今年6月賣出逾25萬輛新能源汽車、上半年銷量年增95.78%。業界預計，在官方提擴大消費的趨勢下，有助於刺激比亞迪等品牌的銷售，同步帶動相關供應鏈

其中，以二極體廠受惠最大，台半已打入比亞迪等指標車廠供應鏈，現階段車用占比約達50%，下半年出貨有望較上半年升溫；新產品60V MOSFET箭在弦上，力拚9月開始出貨，80／100V MOSFET則將接棒於今年底或明年逐步推出。

強茂開發的SGT MOSFET產品，其60V至100V已投片晶圓廠量產，採用第二代SGT製程，大幅提升產品效能，目標鎖定全球一級車用零組件供應鏈，法人研判，強茂於2023年車用營收占比也將大增。德微則在今年進行設備的汰舊換新，瞄準車用功率半導體市場。

端子廠胡連也是比亞迪重要夥伴。胡連看好，受惠中國等地車市復甦，本季進入傳統旺季，營收將季增與年增，第4季將攀上全年高峰。

精確的電池盒與電動車相關產品成功取得關鍵地位，比亞迪新單可望在今年第4季量產，成為挹注營收成長重要動能之一。

根據中國國家發改委最新公布的內容，此次「關於恢復和擴大消費的措施」涉及六大方面20條措施，除了穩定車市之外，還包括住房等大宗消費，在超大特大城市積極穩步推進城中村改造；擴大餐飲服務消費和豐富文旅消費等。

供應鏈 電動車

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