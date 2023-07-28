小鵬攜手福斯搶攻電動車 釋4.99%股權獲50億注資

福斯將投資7億美元持有小鵬汽車4.99%股權。圖為小鵬汽車在上海龍之夢購物公園旗艦店。(本報資料照片)

德國汽車巨頭福斯集團（大眾集團）宣布，旗下福斯品牌和奧迪品牌分別與中國本土車企小鵬、上汽達成戰略合作，將在快速增長的中國電動汽車市場推出更多電動車 型。同時，福斯將對小鵬投資 約7億美元（約50億人民幣）並獲取約4.99%的股權。

福斯汽車品牌將面向中型車市場，開發兩款全新電動車型；奧迪品牌將面向高階細分市場。受上述消息激勵，小鵬汽車美國存託股票 、小鵬港股皆飆漲。

智通財經報導，平安證券認為，中國汽車工業從過去的「以市場換技術」演變為「以技術換市場」，中國車企也將從過去的技術輸入方變成技術輸出方，看好中國自主品牌車企在智慧新能源車時代的崛起機遇。

新京報報導，福斯汽車方面表示，新開發兩款新車搭載福斯汽車品牌，專屬於中國市場，將補充基於MEB平台（福斯開發用於製造電動車的模組化系統）的產品組合。

福斯汽車乘用車品牌中國首席執行官孟俠表示，福斯汽車品牌在中國市場長期推進電動化戰略，將一如既往地依靠MEB和SSP平台（集純電動、全面互聯和高度可擴展性的全新汽車平台）；隨著電動汽車市場快速增長，希望開拓更多市場機會。

小鵬汽車方面也進一步透露這兩款車型的合作細節，雙方將基於小鵬汽車G9車型平台、智慧座艙及高階輔助駕駛系統軟體，共同開發兩款B級電動汽車車型，搭載福斯汽車品牌在中國市場銷售。

對於雙方合作，福斯汽車集團負責中國區業務的管理董事貝瑞德表示，福斯汽車集團正加速拓展本土電動汽車產品組合，同時為下一步的創新變革做好準備。但與小鵬汽車合作推出的全新車型不會取代品牌現有車型；將進一步優化經濟效率，增強合作各方的競爭力和盈利能力。

對於與福斯汽車的合作，小鵬汽車董事長何小鵬認為，福斯與小鵬高度互補，互相分享智慧電動汽車的技術和世界一流的設計及工程能力。