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寧德時代上半年淨利207億 幾乎是比亞迪2倍

記者林茂仁／綜合報導

全球動力電池龍頭寧德時代公布今年上半年財報，營收人民幣1892億元（約264億美元），年增67%，歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣207億元，年增153%，換算平均每天賺人民幣1.1億元。

澎湃新聞報導，寧德時代在電池方面的主要競爭對手比亞迪此前也已公布半年報預告，上半年比亞迪歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣105億元至117億元，由此計算，寧德時代上半年淨利幾乎是比亞迪的兩倍。

寧德時代雖然目前市占率依舊保持第一，但與競爭對手差距在縮小，中國國內市場，上半年寧德時代的市占率為43.60%，與第二名比亞迪的29.85%差距縮小至13.75個百分點。

在毛利率上，寧德時代的四大主營業務顯示出兩升兩降的趨勢。其中，動力電池系統的毛利率20.5%，提高5.3個百分點，儲能電池系統毛利率21.3%，提高14.8個百分點，電池材料及回收毛利率16.9%，電池礦產資源的毛利率11.9%。

在產能利用率方面，上半年寧德時代的產能為254GWH，在建產能為100GWH，產量為154GWH，產能利用率為60.5%。跟2022年全年83.4%相比，下降22.9個百分點。

寧德時代表示，在動力電池領域，根據全球諮詢機構SNE Research資料，公司2017至2022年連續6年動力電池使用量排名全球第一，2023年1-5月公司動力電池使用量全球市占率為36.3%，較去年同期提升1.7個百分點，仍排名全球第一。

寧德時代26日表示，該公司與理想汽車合作首發4C快充麒麟電池，進展順利。長期來看，車企推出差異化競爭產品的意願較強，預計4C快充技術會占據較可觀市占。M3P電池、鈉電池、凝聚態電池等各項新技術進展順利，預計年內陸續實現產業化。與福特的合作持續推進中。

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