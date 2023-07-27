我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江宏傑宣布告贏了 喊話福原愛履行法院裁判

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

螞蟻集團重組 剝離部分非核心業務 為赴港IPO鋪路

記者林宸誼／綜合報導
螞蟻集團正計畫進行重組，為重啟在香港IPO鋪路。(路透)
螞蟻集團正計畫進行重組，為重啟在香港IPO鋪路。(路透)

中國網路金融服務巨頭螞蟻集團正計畫進行重組，將剝離部分非核心業務，為重啟在香港IPO鋪路。而母公司阿里巴巴日前宣布，不參與螞蟻集團股份回購計畫，若其他螞蟻集團股東全數參與，阿里巴巴在螞蟻集團的持股權益會被動從33％推高至35%以上。

彭博報導，知情人士表示，螞蟻集團考慮把區塊鏈、數據庫管理服務和國際業務，剔除在一個主要實體之外，而這個實體會申請中國的金融控股牌照。

一旦螞蟻集團完成重組並獲得金融控股牌照，就可以在香港上市，不用像2020年般在上海及香港雙重上市。

阿里巴巴創辦人馬雲在2020年公開喊話中國金融體系需要改革，並猛烈抨擊中國的金融監管機構和銀行引起官方注意。

幾天後，馬雲遭中國人民銀行、證監會等四大監管機關聯手約談。而螞蟻集團原定在上海與香港的IPO前夕被叫停，距IPO原定推出日期僅剩二天。

當時螞蟻估值超過3100億美元，該雙掛牌上市預計集資344億美元，爲史上規模最大IPO。

之後中國監管機構開啟了對大型平台公司一連串的監管和處罰行動。人行本月初公布，大型平台企業金融業務已完成整改，對螞蟻集團處以人民幣71.23億元（約9.9億美元）罰款。

政府的監管整頓讓阿里巴巴創辦人馬雲的龐大業務付出沉重代價，包括螞蟻和阿里巴巴估值損失約8500億美元，以及螞蟻原本規模史上最大的IPO折戟沉沙。

擬議的重組可能會給被整頓搞得心驚肉跳的股東，帶來一些急需的安慰。一位知情人士表示，股東還將以名義價格獲得被排除在主業之外各實體的股權，這些業務還需要多年成長期。

螞蟻集團7月8日建議向股東按比率回購股份，最多回購7.6%，回購作價相當於集團估值人民幣5671億元，較2020年尋求上市時的人民幣2.2兆元大幅縮水了七成。

持有33%螞蟻集團股份的阿里巴巴，23日在港交所發布表示，「因應螞蟻集團是阿里巴巴若干業務的重要戰略夥伴，所以不擬參與回購計畫，維持持股。」

螞蟻集團 香港 重組

上一則

寧德時代上半年淨利207億 幾乎是比亞迪2倍

下一則

官方表態支持 中國銀行下調舊房貸利率 有譜

延伸閱讀

胡錦濤、馬雲、范冰冰…中國政商大佬「神祕失蹤」從不解釋

胡錦濤、馬雲、范冰冰…中國政商大佬「神祕失蹤」從不解釋
數量金額增加 IPO市場回春

數量金額增加 IPO市場回春
中國奶茶連鎖品牌「滬上阿姨」 有意年底赴香港IPO

中國奶茶連鎖品牌「滬上阿姨」 有意年底赴香港IPO
衝夜店、知名餐廳啖海鮮…馬雲這次在塞拉耶佛被拍到

衝夜店、知名餐廳啖海鮮…馬雲這次在塞拉耶佛被拍到

熱門新聞

近年來中資正從西方撤離並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區，而盛產鎳礦的印尼是中國資金轉向的主要受惠國。（路透）

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

2023-07-24 08:52
受美元指數重返100點影響，19日人民幣在岸價跌破7.21。（中通社）

連續三天下跌 人民幣在岸價大跌480點

2023-07-19 16:33
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨降溫是誰的功勞？克魯曼：Fed升息歪打正著

2023-07-22 15:40
特斯拉財報顯示，降價促銷的策略已經傷害利潤，但有助提升銷量。(路透)

馬斯克說了什麼讓盤後大跌？特斯拉財報5大重點一次看

2023-07-19 22:02
政府發放振興支票、擴大版失業津貼、工資保障計畫等措施，協助美國家庭在疫情期間累積財富，而今年通膨降溫，也讓許多民眾保有超額儲蓄。消費者信心回升，讓美國經濟持續有撐。（美聯社）

原來如此…瑞銀舉10理由 解開美經濟未陷衰退之謎

2023-07-20 07:22
Fed如市場預期升息1碼，利率升至逾22年來最高水準。路透

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

2023-07-26 14:23

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...
華女造假文件 助中國人偷渡來美

華女造假文件 助中國人偷渡來美