螞蟻集團重組 剝離部分非核心業務 為赴港IPO鋪路

螞蟻集團正計畫進行重組，為重啟在香港IPO鋪路。(路透)

中國網路金融服務巨頭螞蟻集團 正計畫進行重組 ，將剝離部分非核心業務，為重啟在香港 IPO鋪路。而母公司阿里巴巴日前宣布，不參與螞蟻集團股份回購計畫，若其他螞蟻集團股東全數參與，阿里巴巴在螞蟻集團的持股權益會被動從33％推高至35%以上。

彭博報導，知情人士表示，螞蟻集團考慮把區塊鏈、數據庫管理服務和國際業務，剔除在一個主要實體之外，而這個實體會申請中國的金融控股牌照。

一旦螞蟻集團完成重組並獲得金融控股牌照，就可以在香港上市，不用像2020年般在上海及香港雙重上市。

阿里巴巴創辦人馬雲在2020年公開喊話中國金融體系需要改革，並猛烈抨擊中國的金融監管機構和銀行引起官方注意。

幾天後，馬雲遭中國人民銀行、證監會等四大監管機關聯手約談。而螞蟻集團原定在上海與香港的IPO前夕被叫停，距IPO原定推出日期僅剩二天。

當時螞蟻估值超過3100億美元，該雙掛牌上市預計集資344億美元，爲史上規模最大IPO。

之後中國監管機構開啟了對大型平台公司一連串的監管和處罰行動。人行本月初公布，大型平台企業金融業務已完成整改，對螞蟻集團處以人民幣71.23億元（約9.9億美元）罰款。

政府的監管整頓讓阿里巴巴創辦人馬雲的龐大業務付出沉重代價，包括螞蟻和阿里巴巴估值損失約8500億美元，以及螞蟻原本規模史上最大的IPO折戟沉沙。

擬議的重組可能會給被整頓搞得心驚肉跳的股東，帶來一些急需的安慰。一位知情人士表示，股東還將以名義價格獲得被排除在主業之外各實體的股權，這些業務還需要多年成長期。

螞蟻集團7月8日建議向股東按比率回購股份，最多回購7.6%，回購作價相當於集團估值人民幣5671億元，較2020年尋求上市時的人民幣2.2兆元大幅縮水了七成。

持有33%螞蟻集團股份的阿里巴巴，23日在港交所發布表示，「因應螞蟻集團是阿里巴巴若干業務的重要戰略夥伴，所以不擬參與回購計畫，維持持股。」