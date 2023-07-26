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紫光旗下紫光展銳 爆發股權爭議 恐影響IPO進展

記者林茂仁／綜合報導

紫光集團旗下紫光展銳傳出股權爭議，紫光集團透過法律途徑要強制收回由嘉信匯金等三家公司持有的8.3%紫光展銳股權，理由是當年紫光前董事長趙偉國以違規的方式讓三家公司持股做為員工股權激勵之用，引發三家公司抗議，可能影響紫光展銳的上市之路。

不過，紫光展銳發布聲明否認其股權爭議及募資受阻的消息。紫光展銳說，目前公司發展勢頭良好。

紫光展銳是紫光集團旗下重要的手機晶片IC設計公司，早年由紫光集團前董事長趙偉國收購展迅、銳迪科合併而成，在收購之初，紫光集團就做出給予員工股權激勵的安排，不過由於當時的紫光展銳剛剛成立，股權激勵便由嘉信匯金、冠華偉業和展銳冠信等三家公司代為持股8.3%。

三家公司背後都是跟紫光展銳沒關係的自然人，當年只用人民幣100萬元（約13.9萬美元）就持股當時價值數十億元的8.3%股權，等於是違規且低價讓國有資產流到私人手中。

紫光展銳內部知情人士透露，三家公司違規持有股權，為保證股權後期的正常使用並掃除IPO障礙，紫光集團對相關股權進行凍結保全。相關案件的訴訟已經打到北京市高級人民法院。紫光集團認為8.3%代持股權應歸屬集團，針對股權歸屬問題，董事會曾召開多次會議協調，至今未達成一致。

紫光集團是紫光展銳第一大股東，間接持有35.23%股份。國家積體電路產業投資基金（大基金）、英特爾（中國）公司分別位列第二、三大股東，分別持股約占13.96%和11.87%。

紫光展銳在今年2月8日啟動新一輪股權融資，融資規模不超過人民幣150億元（約20.8億美元）。紫光展銳預計將在2025年在A股上市，估值要衝到人民幣2300億元（約319.8億美元）左右。而在此之前，這懸而未決的8.3%的股權是紫光集團發展之路上必須面對的問題。

紫光展銳2022年營收人民幣140億元（約19.4億美元），年增20%，其中智慧手機晶片業務營收成長50%，5G物聯網產品年增146%。

該公司在2023年初的估值約為人民幣700億元（約97.3億美元），若以2025年的估值人民幣2300億元來看，顯示未來兩年紫光集團將把資源灌注到紫光展銳，讓它有爆發性成長。

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