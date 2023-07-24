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螞蟻回購7.6%股票 阿里確定不參與

記者林茂仁／綜合報導
螞蟻回購7.6%股票獲股東會通過，但阿里巴巴不參加回購案。 （中新社）
螞蟻回購7.6%股票獲股東會通過，但阿里巴巴不參加回購案。 （中新社）

螞蟻集團7.6%股票回購案23日已獲螞蟻集團股東大會通過，但其重要股東阿里巴巴表示將不參與此次回購案，以維持其對螞蟻集團的持股。

阿里巴巴23日公告，該公司收到其持有33%股權的螞蟻科技集團通知，螞蟻集團已於7月23日召開股東大會，其股東已批准螞蟻集團向其全體股東回購不超過7.6%股份的議案。

阿里巴巴表示，鑒於螞蟻集團繼續為阿里巴巴若干業務的重要戰略夥伴，阿里巴巴已決定將不在此次擬議回購中，向螞蟻集團出售任何股份，以續維持其於螞蟻集團的持股。

對於螞蟻集團股份回購，阿里巴巴曾在7月9日發公告表示，正在考慮是否參與擬議的股份回購。如今看來阿里已確定不參與回購，以維持其對螞蟻的持股。

螞蟻集團在7月8日宣布，為補充員工激勵池以持續吸引人才，同時為進一步滿足股東對流動性的需求，將以自有資金回購現有股東的部分股份，回購比例不超過總股本的7.6%。相關事項已獲得螞蟻集團董事會批准，並提交股東大會審議。

根據回購方案，螞蟻集團本次回購的價格對應公司估值約為人民幣5,671億元，較2018年C輪融資估值（約人民幣9600億元）下降約40%。

螞蟻集團表示，本次發起回購，所有股東均可在回購比例內自願選擇是否參與。

基於對公司長期發展的承諾和信心，杭州君瀚和杭州君澳的自然人股東已自願放棄參與回購。

螞蟻集團 股票 融資

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