小米手機第2季 印度排名掉第3

小米手機第2季在印度排名掉到第三。（中通社）

知名市調機構Canalys最新發布印度 智慧手機出貨量報告顯示，今年第2季，三星以出貨量660萬支，穩居印度市場冠軍，市占率達18%；vivo緊隨其後，出貨量達640萬支，市占率也是18%，小米 則為540萬支位居第三名，市占率約15%。

IT之家報導，Canalys資料顯示，印度智慧手機市場表現堅挺，第2季出貨量穩定在3610萬支，年降1%，季增18%。

小米在2022年第4季之前一直都是印度市場出貨量第一，後來表現逐漸乏力，不過在2023年第2季度重獲動力，例如Redmi A2和12C在第2季就帶動銷量成長，而小米旗下主打手遊功能的Poco手機品牌最近推出的C51銷售成績也不錯，不過，由於去年基期較高，小米手機今年第2季出貨量540萬支，年降 22%。

至於realme和OPPO（不含一加品牌）出貨量分別達430萬支和370萬支，分別年降29%和7%，市占率分別達12%和10%。

Canalys印度分析師Sanyam Chaurasia表示，由於印度消費者強烈偏好實體購物，實體消費需求在城鄉地區都有大幅增長。

廠商正努力在實體與線上通路之間取得更好的平衡。例如，傳音的子品牌Infinix通過電商通路取得顯著的增長，而Tecno和iTel則聚焦次級城市的實體通路。

一加憑藉Nord CE 3 Lite 5G 實現了穩定的增長，並已在較小城市的實體通路布局堅實的立足點。realme 也在加強實體通路，其中C55型號占其銷量的29%，但其線上出貨量略高於實體通路。