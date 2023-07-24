台積攻AI 引發新一波散熱革命

台積電 衝AI 伺服器應用，散熱技術同步精進，繼先前引入「浸潤式冷卻高效運算電腦機房」後，近期傳出再攜手高力、技嘉、雙鴻等台廠，在高速運算散熱持續精進，同時藉由高力積極與台積電與輝達（NVIDIA）合作開發AI GPU浸沒式系統，引動新一波散熱革命。

對於AI伺服器散熱相關合作案，上述供應鏈 業者均表示，無法對單一客戶評論，亦不便透露相關內容。業界分析，AI伺服器運算速度快，產生的熱能與耗能更大，目前主流散熱技術不敷使用。由於CPU與GPU的平均功耗從300W躍升至1000W以上，解熱比以往更困難，液冷是當前最有效，且最先進的散熱解決方案。

液冷散熱方案分為兩種，第一種是藉由水循環的方式，透過幫浦、管線進入機台帶走熱能。另一種是浸沒式技術，將熱源（例如晶片）放置在不導電液體中，藉此帶走熱能。

台積電已將CPU、GPU與AI加速器等執行訓練和推論功能的伺服器晶片，列為AI相關營收。台積電先前提到，AI將進入大眾化時代，同時敞開無限可能與技術商機大門。

由於各方看好AI伺服器出貨帶動散熱需求，近期，AI供應鏈傳出，高力浸沒式散熱再增資料中心新客戶採用外，正積極與台積電與輝達合作開發AI GPU浸沒式系統。

根據法人對供應鏈訪查報告指出，針對浸沒式系統訂單，高力確定取得台積電150台液冷式分配器訂單，後續北美伺服器大廠尚有其他合作案正進行中。針對AI伺服器 ，根據法人指出，輝達正朝針對GPU晶片提供浸沒式晶片保固方向努力中，相關實驗正進行中。法人認為，高力可望成為關鍵服務廠家之一。

雙鴻方面，該公司苦練逾十年的液冷散熱技術，總算在近年收穫成果。據悉，雙鴻內部有專門的團隊與台積電進行研發與合作，主要內容除機櫃水冷方案外，也有針對半導體在製造過程中，進行解熱的新技術研發。

技嘉已在2022年打入台積電散熱供應鏈，提供浸沒式伺服器給台積電的「浸潤式冷卻高效運算電腦機房」使用，推升該公司伺服器業績看好。