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中國碳酸鋰期貨 上市首日就大跌

記者林宸誼／綜合報導

中國首個鋰期貨上市交易首日未旗開得勝。廣州期貨交易所數據顯示，碳酸鋰期貨21日跌破每噸人民幣24.6萬元的掛牌基準價。截至收盤，主力合約LC2401報收每噸人民幣21.51萬元（約29.9萬美元），跌幅12.6%。

鋰是生產電動汽車電池的一種重要原物料。彭博報導，1月交割的合約一度跌至每噸人民幣21.5萬元，之後跌幅收窄至11%左右。2月至7月合約跌幅達到交易首日限制幅度14%。

上海有色網行業研究總經理Shirley Wang表示，新期貨的合約都是明年交割，可能是價格下跌的原因。她預計2024年鋰產品將供應過剩，市場情緒因此受到打壓；第1季通常也是中國大陸進貨活動的一個緩慢時期。

中國有色金屬工業協會副會長段德炳表示，隨著新能源汽車滲透率的逐步提高，境內新能源汽車已開始由政策驅動向消費驅動轉變，在國家推進「雙碳」目標的大背景下，新能源汽車、動力電池、大型儲能設施等產業建設仍會是未來發展的主賽道，這些產業對鋰鹽的需求不斷增長。

段德炳指出，如今中國已發展成為全球最大的碳酸鋰生產國和消費國，2022年的全球占比分別約為63%和81%，為滿足新能源產業特別是新能源汽車蓬勃發展的需要，發揮了重要作用。

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