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中國太陽能光電組件5大巨頭 擴產計畫逾2000億

記者林宸誼／綜合報導

今年以來，中國太陽能光電組件五大巨頭阿特斯、隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技透過投資協議、募資預案等披露的擴產計畫總投資額已超過人民幣2000億元（約278億美元），合計擴張產能約1000GW，其中，矽棒、切片、電池等產業中上游環節的投資計畫，明顯多於下游的組件環節，體現出向上游「補短板」的傾向。

五大巨頭原有業務主要在下游電池、元件方面。上海證券報報導，上市一個多月的阿特斯於7月17日拋出太陽能全產業環節擴產計畫，一期專案投資高達人民幣180億元，涵蓋拉棒、切片、電池、元件等主要光電製造環節。

阿特斯董事長瞿曉鏵表示，阿特斯的擴產是順勢而為，太陽能產業景氣度持續停留在高點，阿特斯光電組件發貨量從2021年的11GW增長到去年的21GW，今年的目標是30GW至35GW，即三年增長二倍。

太陽能業內人士認為，此番大手筆投資可看作是阿特斯趁著矽料價格築底、產業鏈利潤向電池組件轉移時的奮起直追。

今年以來，矽料價格持續下降，近期的最低價格已經擊穿每噸人民幣6萬元，直逼每噸人民幣5.5萬元的歷史大底部。業內人士認為，隨著新擴產能的投放，行業競爭將更加激烈，矽料價格或仍有進一步下降的可能，這將利好太陽能光伏電池組件端。

整理上市公司所發公告可見，擴產最猛的屬隆基綠能；晶澳科技、晶科能源屬擴產幅度第二梯隊；之後為阿特斯與天合光能。

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