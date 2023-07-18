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台積電3奈米 奪下蘋果M3晶片新單

記者尹慧中、編譯洪啟原／綜合報導
彭博資訊報導，蘋果最新研發的M3晶片可望在今年10月亮相，採用台積電3奈米製程生產。（路透）
彭博資訊報導，蘋果最新研發的M3晶片可望在今年10月亮相，採用台積電3奈米製程生產。（路透）

彭博資訊報導，蘋果最新自行研發的M3晶片可望在今年10月亮相，採用台積電3奈米製程生產。法人看好，M3晶片將是繼高階iPhone 15新機搭載的最新A17處理器之後，台積電又一重要3奈米大單，有助公司下半年營運。

台積電現正處於法說會前緘默期，不評論任何市場傳聞。台積電昨（17）日台灣普通股收平盤價591元，周一ADR早盤跌近2%。

彭博資訊專門追蹤蘋果公司新聞的「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果繼6月初在全球開發者大會發表Mac等一系列新品後，可能在秋季推出更多新產品。而蘋果委託台積電以3奈米製程打造的M3晶片，將在10月隨新款MacBook Air、iMac問世。

葛曼指出，蘋果預計在9月推出iPhone 15和iPhone 15 Pro，以及新款Apple Watch。他獲悉蘋果還將在10月發表另一個產品，以歷史經驗來看，最有可能的就是蘋果電腦Mac。

葛曼說，蘋果上月發表15吋MacBook Air和搭載M2 Ultra晶片的Mac桌機後，10月可能推出首批搭載M3晶片的Mac電腦。他認為，蘋果10月還不會推出全新的頂級MacBook Pro或桌機；因此，蘋果最有可能推出的是，搭載M3晶片的iMac桌機和13吋MacBook Pro。

外界關心的另一項蘋果產品iPad，通常會在10月推出新品。但葛曼說，在蘋果2024年推出採用M3晶片及OLED螢幕的iPad Pro產品之前，今年的iPad預料不會有重大更新。他另表示，有一款提高規格的iPad Air正在研發中。

就3奈米技術進展，台積電先前強調，與5奈米相比，N3E在相同功耗下速度加快18%，在相同速度下功耗降低32%，邏輯密度提升約60%、晶片密度提升約30%。此外，N3E已經收到了第一批客戶產品設計定案，將在2023下半年開始量產，業界預期最主要的客戶就是蘋果。

台積電官方資訊披露，旗下3奈米家族成員包含N3、N3P、N3X、以及N3AE等多種組合，其中隨著N3製程已進入量產，強化版N3E製程預計將於2023年量產，並持續推出更多3奈米技術家族成員，以滿足客戶多樣化的需求。

台積電在4月時的法說會上曾透露，由於高速運算（HPC）和智慧手機應用需求超過產能，預期N3將在2023年達到全面滿載，並從2023年第3季開始貢獻大幅營收，N3將占台積2023年晶圓營收中個位數（mid-single digit）百分比。相較於N5在2020年量產第一年的營收貢獻，預期N3在2023年的營收貢獻更高。

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