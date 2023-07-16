中國旅遊業回暖 景區、旅行社、酒店等部分企業轉虧為盈

中國今年「五一」黃金週旅遊市場出現強勁復甦，各地高鐵站人流如潮。（中新社）

隨著中國走出疫情，中國旅遊業在今年上半年出現明顯回暖。據統計，21家已公布上半年業績報告的旅遊業上市公司中，有18家歸母淨利潤 （歸屬於母公司所有者的淨利潤）都出現同比增長，其中13家轉虧為盈。

據澎湃新聞報導，21家已披露2023年上半年業績預告數據的A股上市旅遊企業中，僅中國中免和雲南旅遊出現上半年歸母淨利潤同比下降。此外，西安旅遊歸母淨利潤同比增減幅度在-7.12%至19.66%之間。

淨利潤同比增長的企業中，長白山、麗江股份、嶺南控股、曲江文旅、ST西域、天目湖、首旅酒店、錦江酒店、九華旅遊、桂林旅遊、三特索道、中青旅、大連聖亞等13家企業出現同比扭虧為盈，涵蓋旅遊景區、旅行社和酒店餐飲等領域。

錦江酒店數據顯示，2023年1月以來，中國休閒遊及商務差旅消費需求明顯釋放，境內酒店市場信心逐步恢復，境內酒店經營顯著復甦，上半年境內酒店整體RevPAR（每間可供出租客房收入）均持平或略高於2019年同期水平。

旅遊景區方面，上半年的遊客人次也出現同比大幅增長。例如，麗江股份披露的數據顯示，報告期內，公司三條索道（玉龍雪山索道、雲杉坪索道和犛牛坪索道）共計接待遊客300萬6600人次，同比上升484%。實景舞台劇 《印象麗江》共計演出347場，共計接待遊客79萬9000人次，同比上升3603.08%，實現營業收入同比上升3878.02%，淨利潤同比上升480.45%。

至於唯二出現淨利潤同比下滑的中國中免和雲南旅遊，中國中免預計今年上半年歸母淨利潤同比下滑1.87%；雲南旅遊上半年歸母淨利潤下降幅度則約為97.7%至295.4%。

根據雲南旅遊的公告，2023年上半年，各景區旅遊消費市場回暖，傳統旅遊業務復甦勢頭良好。然而報告期內，受投資 動能有所放緩，尤其是地產投資拖累加大影響，服務業投資表現低迷，導致旅遊文化科技板塊新項目落地及存量項目推進實施週期拉長，經營業績不及預期。