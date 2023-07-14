我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走過40載 舊金山華埠中美書店年底結業 清倉拍賣

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

中國經濟陷困境…中央嚴打外企 地方想招外資「救急」

編譯潘勛／即時報導
在中國的工商行業公會最近研究已指出，美國、德國及其他歐洲公司已暫停擴張中國業務，或者削減投資中國。(美聯社)
在中國的工商行業公會最近研究已指出，美國、德國及其他歐洲公司已暫停擴張中國業務，或者削減投資中國。(美聯社)

中國經濟吃緊，亟需外資；據研究公司「榮鼎集團」(Rhodium Group)分析師魏茲克(Mark Witzke)指出，今年第一季外國直接投資中國的金額為200億美元，相形去年同期的1000億美元，只剩五分之一；各省市招商引資的努力，因為跟中國國家主席習近平的國安至上施政等於對著幹，外國企業目前認為投資中國像進入雷區，故毫無興趣。

華爾街日報13日報導，習近平今年帶頭發動攻勢，以突襲、偵辦及拘禁，打擊到西方管理顧問、會計稽核公司等機構。中國反間諜法範圍擴大，讓外商決策人物益添憂心，認為在中國做例行經商活動，如市場研究，都可能被解讀成在當間諜。

中國經濟已苦於民間投資、消費疲軟、年輕人失業飆高；外資認為在中國做生意風險變大，更掐住資本不流入中國。

北京雖標榜今年為「投資中國年」，各城市拿出以往得不到的好處，向西方企業示好，地方官員也組團赴海外推銷，想吸引投資興趣，但目前成效很差。

高盛(Goldman Sachs)集團經濟學者預測，今年由中國出走的資金，會抵銷任何投資中國。相形過去40年中國總是見到流入的錢比流出多，真是驚人變化。

中國近幾十年的成長，是因為對西方開放，仰賴外資及專業，來提升創新與生產力。

對中國高層而言，保持對外資施壓，同時又想叫他們投資，想做這樣的兩手平衡，變得愈來愈困難；目前見到的是中國資本、科技、點子及管理技巧，都剝離而去。中國以往崛起，靠的正是那些。

高層搞兩手策略，讓財政困窘的全中國大小城鎮更是步履維艱。三年的新冠疫情封控，他們深陷債務，要創造就業很難，很多亟需資本。

官方統計指出，地方政府去年支出比前年更多，主要是因衛生開銷大增18%，用在做檢疫等相關事項，同時收入反倒減少，原因在把土地賣給開發商拿到的錢同比大減23%；賣地可是地方政府長期仰賴的籌資來源。地方政府背負的債務超出負擔能力，直接債務已是歲入的120%。

許多中方官員表示，傳統吸引外資的策略，都告失敗。四川省會成都的貿易官員最新前往歐洲辦投資促銷會，卻空手而返；他表示，這是20年來他第一次沒能由歐洲取得一件合作備忘錄。

一名廣東省市級高官今年稍早設下未來五年吸引外資近3000億美元的目標。他最新對來訪的美國公會團體表示，任何美國企業在當地投資，他的省級市就酬謝投資總值的一成，來答謝企業的「決策者」。

但美方公會拒絕該省級市的答謝提議，表示在美國，此舉恐構成犯法賄賂。

美歐停止投資中國

在中國的工商行業公會最近研究已指出，美國、德國及其他歐洲公司已暫停擴張中國業務，或者削減投資中國。知情人士指出美商特富立公司(Crane)1990年代起便在中國製造自動販賣機等工業產品，已大幅減少對中國投資，部分原因在中國政策不穩定性上升。

在上海的美國商會(American Chamber of Commerce)主席譚森(Sean Stein)表示，中方最近向美國商業顧問公司的施壓行為，引發風險，「遮蔽外資企業的耳目」。

財長葉倫最近在北京會見中方高層時，曾反對中方對美國公司的處置；商業部長雷蒙多(Gina Raimondo)近期將走訪中國，預計也會提起這個問題。

投資 北京 間諜

上一則

澳洲央行任命第一位女總裁 領導改革、應對通膨挑戰

下一則

印媒：鴻海與台積電、日商TMH洽談 在印設晶片廠

延伸閱讀

商務部長將訪華？中商務部表態歡迎：正保持溝通

商務部長將訪華？中商務部表態歡迎：正保持溝通
商務部長出席年度太陽谷媒體峰會 談晶片法與印太貿易

商務部長出席年度太陽谷媒體峰會 談晶片法與印太貿易
最高法院今秋審案看點：家暴犯持槍權、聯邦政府權限

最高法院今秋審案看點：家暴犯持槍權、聯邦政府權限
中反制美 限制鎵、鍺礦物出口 半導體、太陽能受影響

中反制美 限制鎵、鍺礦物出口 半導體、太陽能受影響

熱門新聞

高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

美國將落到全球第3大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

2023-07-10 07:41
股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社

美股下半年走勢恐像1987？巴隆：慎防黑色星期一重現

2023-07-08 12:46
總部在新加坡的中資電子商務平台Shein，迅速崛起，風靡美國，計畫挑戰電子商務巨頭亞馬遜。(路透)

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

2023-07-10 00:07
兩大富豪查克柏格（左）與馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」尚未登場，但一場虛擬格鬥已在推特與Threads之間展開。（美聯社）

馬斯克vs.查克柏格虛擬格鬥開打 Threads氣勢逼人贏首回合

2023-07-07 07:31
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

2023-07-08 19:14
長期看好美股的Fundstrat全球顧問公司研究主管湯姆李說，AI進步和Fed成功遏制通膨，將帶領美股下半年創造新的牛市。 （路透）

料中美股上半年大漲 這位華爾街大多頭怎麼看下半年？

2023-07-09 18:01

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡
「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5

「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5