中國經濟陷困境…中央嚴打外企 地方想招外資「救急」

在中國的工商行業公會最近研究已指出，美國、德國及其他歐洲公司已暫停擴張中國業務，或者削減投資中國。(美聯社)

中國經濟吃緊，亟需外資；據研究公司「榮鼎集團」(Rhodium Group)分析師魏茲克(Mark Witzke)指出，今年第一季外國直接投資 中國的金額為200億美元，相形去年同期的1000億美元，只剩五分之一；各省市招商引資的努力，因為跟中國國家主席習近平的國安至上施政等於對著幹，外國企業目前認為投資中國像進入雷區，故毫無興趣。

華爾街日報13日報導，習近平今年帶頭發動攻勢，以突襲、偵辦及拘禁，打擊到西方管理顧問、會計稽核公司等機構。中國反間諜 法範圍擴大，讓外商決策人物益添憂心，認為在中國做例行經商活動，如市場研究，都可能被解讀成在當間諜。

中國經濟已苦於民間投資、消費疲軟、年輕人失業飆高；外資認為在中國做生意風險變大，更掐住資本不流入中國。

北京 雖標榜今年為「投資中國年」，各城市拿出以往得不到的好處，向西方企業示好，地方官員也組團赴海外推銷，想吸引投資興趣，但目前成效很差。

高盛(Goldman Sachs)集團經濟學者預測，今年由中國出走的資金，會抵銷任何投資中國。相形過去40年中國總是見到流入的錢比流出多，真是驚人變化。

中國近幾十年的成長，是因為對西方開放，仰賴外資及專業，來提升創新與生產力。

對中國高層而言，保持對外資施壓，同時又想叫他們投資，想做這樣的兩手平衡，變得愈來愈困難；目前見到的是中國資本、科技、點子及管理技巧，都剝離而去。中國以往崛起，靠的正是那些。

高層搞兩手策略，讓財政困窘的全中國大小城鎮更是步履維艱。三年的新冠疫情封控，他們深陷債務，要創造就業很難，很多亟需資本。

官方統計指出，地方政府去年支出比前年更多，主要是因衛生開銷大增18%，用在做檢疫等相關事項，同時收入反倒減少，原因在把土地賣給開發商拿到的錢同比大減23%；賣地可是地方政府長期仰賴的籌資來源。地方政府背負的債務超出負擔能力，直接債務已是歲入的120%。

許多中方官員表示，傳統吸引外資的策略，都告失敗。四川省會成都的貿易官員最新前往歐洲辦投資促銷會，卻空手而返；他表示，這是20年來他第一次沒能由歐洲取得一件合作備忘錄。

一名廣東省市級高官今年稍早設下未來五年吸引外資近3000億美元的目標。他最新對來訪的美國公會團體表示，任何美國企業在當地投資，他的省級市就酬謝投資總值的一成，來答謝企業的「決策者」。

但美方公會拒絕該省級市的答謝提議，表示在美國，此舉恐構成犯法賄賂。

美歐停止投資中國

在中國的工商行業公會最近研究已指出，美國、德國及其他歐洲公司已暫停擴張中國業務，或者削減投資中國。知情人士指出美商特富立公司(Crane)1990年代起便在中國製造自動販賣機等工業產品，已大幅減少對中國投資，部分原因在中國政策不穩定性上升。

在上海的美國商會(American Chamber of Commerce)主席譚森(Sean Stein)表示，中方最近向美國商業顧問公司的施壓行為，引發風險，「遮蔽外資企業的耳目」。

財長葉倫最近在北京會見中方高層時，曾反對中方對美國公司的處置；商業部長雷蒙多(Gina Raimondo)近期將走訪中國，預計也會提起這個問題。