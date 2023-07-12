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穩匯率逐步加碼 人民幣反彈到半個月高點

記者林茂仁／綜合報導

人民幣對美元持續反彈升值，人民幣官方中間價升破7.2整數關卡後，在岸人民幣及離岸人民幣11日雙雙擴大升值，尤其在岸價一舉收復7.2關卡，下午盤收在7.1985，來到半個月高點，升值346基點或0.48％。

在經歷前期快速貶值後，進入7月，人民幣匯率走勢反彈明顯。中金公司外匯專家李劉陽分析，對於人民幣匯率7月走勢，隨著穩匯率政策的逐步加碼，順周期和單邊的行為或將得到一定遏制，有利於匯率的邊際止穩，而經濟預期一旦扭轉，那麼反身性的力量或將帶動匯率快速回升。

展望下半年匯率走勢，植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，多空因素交織之下，短期內人民幣匯率可能承壓，第4季有望逐步止穩，下半年經濟基本面趨穩是人民幣匯率維持基本穩定基礎，加上國際收支整體將呈一定規模順差，人民幣國際化步伐加快有助於增加國際市場人民幣需求。

此外，中國人民銀行（央行）11日公布上半年金融統計數據報告，其中，6月末廣義貨幣（M2）餘額人民幣287.3兆元（約39.7兆美元），年增11.3％，增速分別比上月末和上年同期低0.3個和0.1個百分點。雖然M2年增速自2月起下降，但是依然保持在較高水準，反映出貨幣政策為經濟平穩健康發展提供有力支撐。

人行數據顯示，上半年社會融資規模增量累計為人民幣21.55兆元（約2.9兆美元），比上年同期多人民幣4754億元（約657億美元）。整體來看，上半年受益於政策引導及經濟持續復甦，新增信貸社融規模走高。

匯率 貨幣 投資

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