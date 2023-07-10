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螞蟻集團股份回購 對應估值大減75%

記者林宸誼／綜合報導

螞蟻集團8日宣布，將以自有資金回購現有股東的部分股份，回購比例不超過總股本的7.6%。路透報導，螞蟻集團這次股票回購價格對應估值為785.4億美元，遠低於2020年放棄的IPO中所宣稱的3150億美元，大幅折扣75%。

中國金融監管機構7日宣布，自2020年11月以來督促指導螞蟻集團、騰訊等大型平台企業全面整改，目前多數問題已完成整改。其中，對螞蟻金服及子公司罰款總計71.23億元（人民幣，下同，約9.86億美元）。

螞蟻集團8日披露，為補充員工激勵池以持續吸引人才，同時進一步滿足股東對流動性的需求，將以自有資金回購現有股東的部分股份。近兩年來，螞蟻集團持續加大科研投入，搶抓智能化時代新機遇，2022年研發投入達到204億元。

該公司補充，螞蟻金服的主要股東杭州君瀚股權投資合夥企業，和杭州君奧股權投資合夥企業已自願決定不參與回購。杭州君瀚和杭州君澳是代表螞蟻金服高管和員工合計持有螞蟻金服50%以上股份的實體。

北京雲億資管投資長張子華表示，雖然螞蟻金服回購股票的估值，遠低於該公司2018年上一輪融資的1500億美元，但該計劃為其現有投資者提供了一些流動性。「對於一些尋求退出的投資者來說，流動性可能比估值更重要。」

外界認為，監管處罰的實施被視為螞蟻集團獲得金融控股公司牌照、專注於促進增長並最終恢復其股票市場上市計畫鋪平道路。世誠投資管理執行長王奇認為，「中國需要解決螞蟻金服IPO問題，以恢復投資者信心，這樣的進展不僅有利於阿里巴巴，也有利於整個互聯網和金融科技行業。」

投資 螞蟻集團 股票

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