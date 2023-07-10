中上半年汽車出口 上汽奪冠 奇瑞、長安分居二、三名

上汽集團今年上半年出口汽車53.3萬輛拿下冠軍，年增四成。圖為上汽集團旗下品牌MG新能源汽車準備裝船出口。（中通社）

中國汽車出口量首度超過日本 拿下全球第一，最大功臣是上汽集團，中汽協披露數據顯示，今年1至5月各大車企海外銷量加上6月各家車企公告數據後，今年上半年出口排名前五名的車企分別是上汽、奇瑞、長安、長城和吉利，上汽集團以53.3萬輛拿下冠軍，年增四成。

而近年才「出海」的比亞迪汽車成長相當驚人，今年上半年海外銷量7.4萬輛，已超過去年全年5.36萬輛的成績。

數據顯示，汽車「出海」前三名車企銷量分別為：上汽集團上半年海外銷量53.3萬輛，較去年同期成長四成；奇瑞集團上半年海外銷量39.9萬輛，排名第二；長安集團上半年海外銷量17.7萬輛，排名第三，其中自主品牌海外銷量11.6萬輛。

從出口數據來看，中汽協指出，汽車企業在今年前五個月出口175.8萬輛，年增81.5%。今年第1季，中國汽車出口數量達107萬輛，超越同期日本汽車95.4萬輛的出口量，拿下全球第一。

對於中國汽車出口數據大幅增長的原因，證券 時報報導，海南大學「一帶一路 」研究院院長梁海明分析，中國汽車產品製造和設計不僅面向本地市場，更面向國際市場，在產品研發、設計階段以全球化角度考量來製造符合國際市場需求的汽車產品。因此中國品牌汽車在外觀設計、產品質量管理和控制體系、供應鏈質量和效率管理、服務體系的發展和創新等方面，均不亞於國際汽車大品牌。

證券時報指出，中國在今年第1季新能源汽車滲透率為25.5%，大幅領先於全球13%的平均水平，而德國、歐洲、美國、日本等分別僅有18%、15.3%、8.8%、2.8%。

值得注意的是，歐洲是中國汽車出口的主要市場。Canalys預計，到2025年，歐洲新能源汽車市場滲透率將超過40%，而在2025年，中國汽車產品在歐洲市場的滲透率有望提升至16.5%。

畢馬威「中國新能源汽車築夢歐洲」報告指出，中國電動汽車在2019年平均出口價格為每輛5000美元，2022年則增加到每輛2.2萬美元。其中，2022年中國電動汽車對歐洲出口均價更是達到每輛3萬美元，在特斯拉上海工廠助力下，實現量價齊升。