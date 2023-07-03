中造車新勢力 理想跑第一 6月交付3.2萬輛

中國造車新勢力公布6月汽車交付量，理想銷售3.2萬輛，居月度及今年上半年銷量冠軍。（中新社）

中國造車新勢力們近期陸續公布6月交付數據，其中，理想汽車交付量首次突破3萬輛來到3.2萬輛，居月度及今年上半年的銷量冠軍。分析認為，6月造車新勢力的交付量都較5月有明顯回升，各家車企正逐漸走出今年3月開始的價格戰陰霾。

比亞迪汽車2日晚間發布產銷快報顯示，6月新能源汽車銷量25.3萬輛，年增88.7%；新能源汽車產量25.2萬輛，年增87.4%。累計今年前六月，比亞迪新能源汽車銷量125.5萬輛，年增95.7%。穩居中國車企上半年銷量冠軍。

在目前已公布的6月交付量榜單上，零跑汽車為第二名，6月交付量年增17.3%；哪吒汽車6月交付量年減7.7%，由第二位降至第三位，但交付量仍保持在萬輛水平；蔚來汽車在連續兩個月於交付榜單墊底後，6月重回「萬輛俱樂部」；小鵬汽車雖然交付量較上月微增，但未突破萬輛。

從造車新勢力今年上半年銷量來看，理想汽車依舊位列前茅，上半年交付量達到13.9萬輛，超過其去年全年的交付量，與同期相比更是增長多達130%。其他幾家造車新勢力的交付量望塵莫及，皆未能超過理想汽車的一半。

6月造車新勢力交付量皆較5月有較明顯的回升，有觀點認為各家車企或正逐步走出今年3月以來價格戰陰霾。不過，也有業內人士認為車市回暖，但價格戰不一定因此結束。

21世紀經濟報導指出，零跑科技創始人、董事長朱江明表示，2025年可能汽車行業格局已定，須在這階段前有一席之地，對車企而言，現在是拚殺階段，在重「量」背景下，首要保證市場占有率。

目前中國汽車市場現存148個汽車品牌，其中，中國品牌114個，外資品牌34個，20%的龍頭企業掌握超過90%市場。

車企掌門人有危機意識，例如長安汽車董事長朱華榮認為，中國市場在未來三年內或有70%的品牌面臨關閉；廣汽集團董事長曾慶洪曾指出，中國汽車市場未來可能只剩下五個玩家。

浦銀國際在「新能源汽車行業2023年中期展望」分析，多家新能源車企減少、停止降價，以性價比及符合用戶需求吸引消費者，加上車展助力，汽車銷量回溫，官方也推鼓勵新能源車消費政策。