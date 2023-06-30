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中國晶圓二哥華虹A股科創板IPO 大基金2期將砸30億認購

記者葉文義／綜合報導
大基金二期再出手參與華虹A股科創板IPO。（本報資料照片）
大基金二期再出手參與華虹A股科創板IPO。（本報資料照片）

中國國家積體電路產業基金二期（大基金二期）再出手，力挺中國本土半導體產業發展，參與中國晶圓代工二哥、港股上市公司華虹半導體A股科創板IPO，作為戰略投資者，將認購總額不超過人民幣30億元（約4.1億美元）的人民幣股份。

中國證監會本月6日同意華虹半導體在A股科創板IPO，但IPO日期尚未確定，公司簡稱特別選用「華虹宏力」，與華虹H股作出區分。值得一提的是，這是大基金二期投資中國半導體產業的最新案例。

招股書顯示，華虹宏力本次IPO擬發行不超過4.34億股新股，擬募資額高達人民幣180億元。若華虹宏力成功在A股上市，將成為繼晶合集成、中芯集成之後，上交所科創板今年內第三家上市的晶圓代工廠。

公告顯示，依最高認購金額人民幣30億元、且假設華虹宏力全部4.34億股發行，大基金二期預計將認購約7228萬股，占華虹宏力科創板IPO發行股份的16.6％，占華虹發行完成後總股本約4.1％。

大基金二期成立於2019年10月。據證券時報統計，截至2023年第1季末，A股主要半導體企業中，大基金二期持有中芯國際1.61％的股份，為公司第四大單一股東，還持有今年A股大牛股佰維存儲8.5％的股份，為該公司第二大股東。在中微公司、通富微電、深南電路、華天科技等A股公司中，大基金（含一期和二期）均位列前五大股東之列。

作為全球第六大、中國第二大晶圓代工廠，華虹半導體的科創板之旅備受資本市場重視。如華虹宏力順利完成發行，其將成為科創板募資金額第三大的IPO，也是今年內科創板最大IPO。此次科創板IPO也意味著，華虹半導體將開啟「H+A」雙資本平台運作模式。

華虹半導體董事會認為，A股IPO將能夠進一步加強集團的財務狀況，大基金二期透過資本投資及提供其他資源，有助集團業務發展，並進一步鞏固在中國領先的純晶圓代工企業的地位。

大基金二期小檔案(資料來源：新聞整理 葉文義／製表)
大基金二期小檔案(資料來源：新聞整理 葉文義／製表)

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