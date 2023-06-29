全球智慧物流峰會 蔡崇信：菜鳥建構全球物流網

阿里巴巴集團董事會執行副主席蔡崇信在集團交棒後，28日首次以菜鳥集團董事長身分亮相全球智慧物流峰會。會中透露以三大舉措支持菜鳥發展：一是立足中國，建構全球化物流網路；二是進一步擴大智慧化、數位化的領先性；三是全身投入物流產業化經營。

蔡崇信因在海外出差，故以視頻現身發表致詞。他指出，今年正值菜鳥成立十周年，作為獨立面對市場、面對客戶的智慧物流企業，菜鳥會堅持數智化、全球化、產業化的戰略方向，持續投入建設物流能力。

蔡崇信認為，中國物流和電商 可謂「一支球隊的最強雙人組」，中國物流在過去20年與電商相配合已經成為全球學習榜樣，商業全球化的前提是物流全球化，這件事足以令我們為之興奮和奮鬥。

蔡崇信提及，阿里集團希望繼續通過消費促進經濟發展，物流的高效支撐尤為重要。菜鳥將持續深入客戶服務場景中錘鍊物流能力，持續為市場和社會提供更好的商業、技術和物流服務。

此外，菜鳥集團28日宣布推出自營品質快遞業務「菜鳥速遞」，由服務天貓超市的配送業務升級為全國快遞網絡，主打「半日達」「當次日達」和「送貨上門」等品質快遞服務。菜鳥CEO 萬霖表示，「菜鳥速遞」主攻的是「高質量快遞市場」，主要聚焦「菜鳥自營、品質快遞、好用不貴」。

阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇20日通過全員信公告自己將於今年9月卸任董事會主席，同時宣布集團執行副主席蔡崇信將接任阿里巴巴集團董事會主席。外界認為蔡崇信的上位有助於推進集團國際化。此前阿里改組後，5月便宣布蔡崇信為菜鳥集團董事長。

菜鳥財報顯示，2023財年第4季（自然年2023年第1季）營收年增18%。阿里集團5月宣布菜鳥預計在未來12到18個月間完成上市計畫。