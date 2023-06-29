中國5月工業利潤降幅12.6% 連三月縮小

中國國家統計局公布，5月規模以上工業企業利潤 總額人民幣6358億元（約878億美元），年降12.6%，國家統計局表示，外部環境更趨複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，制約企業利潤進一步恢復，工業企業效益恢復的基礎仍不牢固。

每日經濟新聞報導，5月規模以上工業企業利潤總額年降12.6%，降幅較4月收斂5.6個百分點，連續三個月收斂，企業利潤呈現穩步恢復態勢。其中，製造業隨著促進其發展的各項政策措施逐步顯效，利潤明顯改善。尤其裝備製造業利潤年增15.2%，連續兩個月保持兩位數增長，拉動規模以上工業利潤增長4.6個百分點，是貢獻最大的行業板塊。

隨著消費需求不斷恢復，消費品製造業利潤降幅較4月大幅收窄17.1個百分點，帶動規模以上工業利潤降幅收窄2.9個百分點。

累計今年1至5月，全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣2兆6688億元，年降18.8%，降幅比1至4月收斂1.8個百分點。

中國國家統計局指出，具體來看，1至5月，國有控股企業利潤總額按年降17.7%；股份制企業利潤總額按年降20.4%；外商及港澳台商投資 企業利潤總額按年降13.6%；私營企業利潤總額按年降21.3%。

分行業看，採礦業利潤總額按年降16.2%；製造業利潤總額按年降23.7%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤總額按年增34.8%。

國家統計局表示，總體看，工業企業利潤延續恢復態勢，但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，制約企業利潤進一步恢復，工業企業效益恢復的基礎仍不牢固。下階段，要落實落細推動經濟持續回升向好各項政策措施，著力擴大有效需求，提高產銷銜接水平，深入實施創新驅動發展戰略，不斷增強發展動能，推動工業經濟持續鞏固回升。