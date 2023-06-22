中新能源車 優惠稅率展延至2027年底 估計4年減稅5200億

中國再延長新能源汽車購置稅優惠至2027年，刺激車市提振經濟。（取材自新京報）

中國財政部 、稅務總局、工信部21日聯合發布《關於延續和優化新能源汽車 車輛購置稅減免政策的公告》，原本今年底到期的新能源汽車車輛購置稅減免政策，將延長至2027年年底，估計2024至2027年減稅約5200億元（人民幣，下同，約723.78億美元）。

規定指出，購置日期2024年初至2025年底的新能源汽車免徵車輛購置稅，每輛車免稅額不超過3萬元；2026年初至2027年底的新能源汽車則是減半徵收車輛購置稅，每輛車減稅額不超過1.5萬元。

中國汽車車輛購置稅稅率約10%，以免稅額度3萬元來看，對30萬元以下的車輛受惠最大。

中國財政部副部長許宏才表示，根據2022年資料測算，30萬元及30萬元以下的乘用車的產量在總產量中占比約為87%，估計2024-2027年減稅的車輛購置稅規模總額將達到5200億元。

中國乘聯會秘書長崔東樹指出，該政策長期有利新能源汽車，今年車市相對平穩，今年還是保持原有預測。此前，乘聯會預測，2023年中國國內狹義乘用車銷量為2,350萬輛，其中，新能源乘用車銷量為850萬輛，年度新能源車滲透率有望達到36%。

江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔分析，未來幾年的政策一次性發布，給了消費者穩定的預期，消費者也會更加理智，3萬元限額的要求將會在明年對高價車型產生不利影響。

事實上，新能源汽車免徵購置稅政策實施已近九年，其間政策已經三次延續。該政策於2014年開始執行，最初計畫於2017年底到期。免徵車輛購置稅的新能源汽車包含三類，分別是純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車。

中國國家稅務總局公布的數據顯示，2022年中國累計免徵新能源汽車車輛購置稅879億元，年增92.6%；2023年第1季，累計免徵新能源汽車車輛購置稅212.4億元，年增36%。