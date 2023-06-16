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中國新能源汽車下鄉活動 車企紛紛助陣

記者葉文義／綜合報導

中國工信部、發改委、商務部、農業農村部、國家能源局等五部門15日聯合下發通知，展開2023年新能源汽車下鄉活動，參與活動車型共有69款，不乏一汽、東風、長安、上汽、廣汽及比亞迪等多家知名車廠產品。

工信部指出，活動委託中國汽車工業協會（中汽協）組織實施，各地主管部門做好協同支持；各新能源汽車生產企業、銷售企業積極參與，推薦適宜農村市場的先進車型，制定促銷政策，建立完善售後服務體系。

近年來，中國相關部門連續三年展開新能源汽車下鄉活動，引導新能源汽車消費市場下沉。據相關報導，目前在中國縣鄉市場，純電動車型市場滲透率為17％，發展潛力依然巨大。

新華社報導，中國在2020年7月首度啟動新能源汽車下鄉，活動逐漸深入三、四線城市，不斷貼近縣鄉市場和農村消費者，近三年來，活動推出近200款下鄉車型，累計銷售410多萬輛。

中汽協數據顯示，中國新能源汽車銷量從2019年的120.6萬輛猛增至2022年的688.7萬輛；非一、二線城市新能源乘用車上險量快速增長，從2019年的17.5萬輛飛漲至2022年的171.4萬輛。

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