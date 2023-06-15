長和結盟伏德風 躍英最大電信商

英國「四強」電信商其中兩家伏德風（Vodafone）和長江和記實業旗下的Three UK宣布合併。備受矚目的是，合併後將締造英國最大的電信運營商，總客戶達到2800萬人——超過英國總人口的三分之一。

長江和記14日發布公告證實，雙方整合在英國的電訊業務，達成具約束力的協議。這項交易伏德風將持有51%的股份，長和則持有49%的股份，交易價值約為150億英鎊（約190億美元），將通過調整債務所有權而不是交換現金所實現。交易仍有待監管機構及股東批准，預計2024年底前完成。

長江和記集團聯席董事總經理霍建寧表示，交易公布對長江和記和英國來說都是一個重要的里程碑。與Vodafone成為新合作夥伴，合併可為長和集團和股東釋放龐大價值，變現巨大協同效應、降低淨負債以及進一步強化集團的財務狀況。

據瞭解，目前英國電信市場主要有伏德風、Three UK、O2和EE四家運營商。

而在伏德風和Three UK合併後，客戶將超過英國電信（BT Group Plc）的EE和西班牙電信（Telefonica）的VM O2，躍升成為三強中的一哥。

這筆交易已經討論了多年，伏德風曾在澳洲 等其他市場與長江和記合作。

分析認為，合併在英國的業務將爲兩家公司提供必要的規模，以加速5G 的推出。